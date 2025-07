A breve si potrà viaggiare senza limiti di liquidi nei bagagli a mano: sta infatti per essere approvata una importante novità al regolamento di volo

Dopo la decisione di concedere ai passeggeri la possibilità di salire sugli aerei senza necessità di mostrare la carta d’identità all’imbarco, un’altra importante novità, questa volta riguardanti i liquidi, per quanto riguarda i voli. Come riferisce SkyTg24.it citando il Corriere della Sera, dovrebbe essere abolito a breve il limite di liquidi che si potranno portare nel bagaglio a mano. Tutto merito dei nuovi scanner che saranno a breve installati nei nuovi aeroporti italiani e che saranno in grado di meglio individuare cosa si nasconde nelle valigie.

L’ok, secondo quanto emerso, potrebbe arrivare già nella giornata di domani, 25 luglio 2025, e il lasciapassare ultimo arriverà durante l’Ecac, la conferenza europea sull’aviazione, che dovrà appunto bollinare o meno i nuovi scanner intelligenti. Una volta che il bagaglio a mano passerà nei nuovi scanner, questi individueranno subito eventuali oggetti sospetti, a cominciare ovviamente dagli esplosivi, di conseguenza sarà possibile portare più liquidi (il limite attuale è di 100 millimetri), risultando di fatto innocui.

STOP LIMITE LIQUIDI DURANTE I VOLI: DOVE SARANNO ISTALLATI I NUOVI SCANNER

Una volta che arriverà l’ok a quel punto scatterà l’istallazione del macchinario, già ovviamente ai nastri di partenza, e ciò riguarderà i principali aeroporti italiani, da Malpensa a Linate, passando da Orio al Serio, Roma Fiumicino e via discorrendo, andando a interessare circa 70 milioni di passeggeri annui. Come fa notare SkyTg24.it, già l’anno scorso si ventilò la possibilità di aumentare il limite dei liquidi da portare nel bagaglio a mano, ma vennero evidenziate delle limitazioni sugli scanner che indussero quindi la Commissione Europea a posticipare la novità.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati così effettuati nuovi test e nel contempo la società che produce gli scanner ha migliorato l’algoritmo arrivando così ad un livello di sicurezza ritenuto impeccabile. Una situazione che aveva creato non poche problematiche ad alcuni scali, come in Italia, ma anche in Olanda, Germania e via discorrendo, ma che fortunatamente sembrerebbe essere risolta.

STOP LIMITE LIQUIDI DURANTE I VOLI: SOLO SE CI SARA’ LA SMART SECURITY

Ovviamente tale strumentazione sofisticata ha un costo, precisamente otto volte di più rispetto a quelli normali, senza dimenticare i costi di gestione, che invece sono 4 volte maggiori. Ecco perchè questi dispositivi saranno installati solo dove esiste già la Smart Security, mentre negli aeroporti dove è assente si utilizzeranno i vecchi scanner. Ma come funzioneranno concretamente questi nuovi strumenti?

Una volta analizzata la valigia individueranno subito di quale tipi di liquidi si tratti, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e se dovesse esserci qualche sospetto a quel punto si procederà ad un ulteriori controllo fisico da parte degli agenti di sicurezza. Ricordiamo che lo spartiacque in merito ai controlli sui voli si è avuto con l’11 settembre del 2001, quando di fatto cambiò drasticamente il modo di volare. Nel corso degli anni le regole sono state ulteriormente inasprite, con un aggiornamento delle normative nel 2024.