Voli, Torino-Catania la tratta più cara/ Molinario (Consumerismo): “Scali e last minute per risparmiare”

Barbara Molinario, segretaria generale di Consumerismo, ospite a Uno Mattina in Famiglia, ha parlato del problema del caro voli. Per coloro che vivono al Nord, infatti, tornare nelle città del Sud per trascorrere le feste insieme ai propri familiari è sempre più difficile. “In questo momento, dalle proiezioni, la tratta più cara è da Torino a Catania, che supera i 300 euro. Dietro ci sono Bologna, Milano e Roma. Tutti superano i 200 euro. Non parliamo di andata e ritorno, ma soltanto di una tratta e per di più senza bagaglio e senza assicurazione”, ha rivelato l’esperta.

BITM 2023/ Il Trentino al lavoro per l'allungamento della stagione turistica

È per questo motivo che in molti cercano degli espedienti, come quello dello scalo. “Un volo Milano-Catania dura meno di due ore e costa 127 euro, ma passando da Tirana i costi si dimezzano. Il prezzo è di 26 euro per Milano-Tirana e 40 euro per Tirana-Catania. Il problema è la coincidenza. È necessario aspettare 9 ore in aeroporto. L’alternativa è passare da Parigi, anche in questo caso con tariffa dimezzata. La coincidenza però è molto ridotta, per cui c’è il rischio di perdere il volo successivo”.

BITM 2023/ Stagioni medie, innovazione e simboli per far evolvere il turismo di montagna

Voli, Torino-Catania la tratta più cara: come funziona l’algoritmo

I diversi Governi in questi anni hanno cercato di contrastare il caro voli, ma le discussioni si sono sempre concluse con un nulla di fatto. L’esecutivo di Giorgia Meloni, in particolare, aveva cercato di limitare l’azione dell’algoritmo che gestisce le tariffe. Il meccanismo è infatti dinamico e cambia a seconda delle richieste. I clienti vengono profilati, in modo che i prezzi dipendono dal periodo e dal luogo da cui avviene la ricerca e anche da eventi come le calamità. L’intenzione era quella di contrastare queste fluttuazioni durante periodi specifici come quelli di maggiore affluenza verso le isole di prevedere un tetto di aumento fino a un massimo del 200% e di vietare la profilazione ai danni del cliente. Il tutto però si è concretizzato soltanto in raccomandazioni.

CAOS AIRBNB/ Il problema delle tasse e di quel mezzo milione di appartamenti in affitto "spariti"

È per questo motivo che le linee guida degli esperti per spendere meno sono fondamentali. “Il consiglio è quello di abbonarsi ad una agenzia di viaggi online in modo da ricevere gli alert e monitorare ogni offerta che ci interessa. Si risparmia anche il 30-40%. Inoltre, ci sono spesso dei last minute molto convenienti. Infine, è meno costoso viaggiare nei giorni di festa piuttosto che in quelli antecedenti”, ha concluso Barbara Molinario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA