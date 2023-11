Volkswagen, annunciata auto elettrica low cost da 20mila euro/ “Ma solo dopo il 2025”

Nei piani di Volkswagen vi è un’auto elettrica low cost, anche se i tempi non sono ancora maturi. Oliver Blume, il CEO del Gruppo VW, intervenuto alla conferenza Sueddeutsche Zeitung Wirtschaftsgipfel a Berlino, ha dettato le tempistiche: seconda metà del decennio. Così come la Renault Twingo elettrica da 20mila euro che uscirà nel 2026, anche Volkswagen sfornerà quindi una city car dal prezzo contenuto nei prossimi anni, un traguardo che sarà reso possibile grazie alla diminuzione dei prezzi delle batterie e all’avanzare della tecnologia, di pari passo alla crescita delle vendite.

Le auto elettriche si svalutano maggiormente/ Studio: "In 5 anni perdono il 49% del loro valore"

Quello dei listini, come vi ricordiamo spesso e volentieri, è uno dei grossi problemi che frena la diffusione degli EV, e in Italia ad oggi sono solo 13 i modelli di auto elettrica al di sotto dei 35mila euro sul mercato. Volkswagen vuole entrare in questo gruppo e per farlo sta lavorando affinchè diminuisca il peso delle batterie sul prezzo finale.

“Chi possiede le auto elettriche fa meno km delle termiche”/ Lo studio: “A rischio obiettivi climatici”

VOLKSWAGEN, AUTO ELETTRICA LOW COST IN ARRIVO: LE PAROLE DEL CEO BLUME

Va letta in tale ottica la decisione di produrre una cella di batteria unificata che secondo Blume potrebbe dimezzare i costi. «Abbiamo la responsabilità di portare sul mercato i prodotti giusti al prezzo giusto – ha detto il numero uno del gruppo – dopo gli early adopters, abbiamo bisogno che l’auto elettrica conquisti il mercato di massa» e per “massificare” le vetture a zero emissioni bisogna quindi lavorare sui prezzi. Lo scorso mese di marzo l’azienda ha presentato un’auto elettrica da 25mila euro, la ID.2all, che verrà lanciata nel giro di due anni e che avrà un’autonomia da 450 km con una ricarica di 20 minuti per passare dal 10 all’80 per cento.

Cobalto pulito? Estrazione in Marocco non è sostenibile/ "Fornitore BMW avrebbe rilasciato arsenico"

Si tratterà quindi di un’altra auto interessante dal punto di vista economico, a cui seguirà una sorella minore con un prezzo ancora più contenuto. La sensazione è che le grandi case automobilistiche mondiali stiano lavorando in un’ottica di produrre auto piccole, con un’autonomia adeguata e soprattutto dal prezzo contenuto: è questa la strada per l’elettrificazione di massa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA