Volkswagen sospenderà la produzione di Golf e Tiguan: secondo il tedesco Bild la causa è da cercare nella crisi dei chip prodotti da Nexperia

In un momento storico già difficile per i produttori automobilistici europei, Volkswagen – di fatto il più grosso del Vecchio continente – sembra pronta a sospendere temporaneamente la produzione di due dei suoi modelli di punta per ragioni che attualmente non sono esattamente chiare: la notizia, infatti, è stata data per prima dal quotidiano tedesco Bild che ha imputato la sospensione al perdurare della crisi dei chip prodotti da Nexperia – ci torneremo tra un attimo -; ma un portavoce di Volkswagen sentito da Reuters ha negato questo punto.

Partendo dal principio, il fatto che Volkswagen sia pronta a interrompere la produzione è assodato perché – riferisce sempre il quotidiano tedesco – i vertici aziendali sembrerebbero già aver preso contatti con le agenzie per l’impiego tedesche per chiedere la cassa integrazione: in un primo momento saranno “alcune migliaia” i dipendenti in cassa, ma in un secondo momento il numero crescerà fino a “decine di migliaia“.

Cosa c’è dietro all’interruzione nella produzione di Volkswagen: un portavoce dell’azienda nega la tesi della crisi dei chip Nexperia

Come dicevamo prima, le ragioni dietro allo stop produttivo di Volkswagen sono incerte: da un lato, infatti, il Bild riferisce che la causa sarebbe da imputare alla controversia sui chip prodotti dall’azienda cinese Nexperia; mentre il portavoce sentito dall’agenzia Reuters ha parlato di una pausa “pianificata da tempo” per via delle imminenti festività autunnali che normalmente causano un rallentamento della produzione del gruppo tedesco.

Soffermandoci sulla versione fornita dal Bild da alcune “fonti di settore”, è importante dire innanzitutto che i chip Nexperia sono utilizzati – oltre che da Volkswagen – da una larga parte dei produttori automobilistici europei per via dei costi piuttosto ridotti, pur avendo performance tutt’altro che eccellenti: la controversia, però, è sorta nel momento in cui gli USA hanno fatto pressioni sui Paesi Bassi per rilevare le attività dell’azienda cinese, facendo infuriare Pechino.

La Cina, infatti, ha annunciato la sospensione delle esportazioni di componentistica nei confronti di Nexperia, costringendo l’azienda a sospendere parzialmente la sua produzione: per Volkswagen e gli altri produttori di tratta di un vero e proprio problema, tanto che secondo le fondi del Bild il produttore tedesco dispone di materiali appena sufficienti per mantenere la produzione della settimana in corso, aprendo ad ampi dubbi sul futuro produttivo del marchio.