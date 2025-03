Nella giornata di ieri – sabato 29 marzo 2025 – è stata scritta un’importante pagine per la storia del volley italiano con l’esordio della giovanissima Arianna Manfredini in Serie A che l’ha resa la più giovane giocatrice che abbia mai messo piede su di un campo professionistico al fianco di compagne tutte ben più grandi di lei che l’hanno accolta – assieme anche al pubblico – con un gradissimo entusiasmo nella sua prima (importante partita): anche se per Arianna Manfredini si tratta della primissima partita giocata con le ‘big’ della Serie A, il suo ingresso in squadra non è certamente una novità dato che fa parte delle fila rosa almeno dallo scorso febbraio.

Dopo alcune partite passate in panchina ad osservare le compagne del Volleyball Casalmaggiore, alla fine per Arianna Manfredini si sono aperte ufficialmente le porte della Serie A nella giornata di ieri: sul finire dell’importante match contro il Concorezzo al PalaRadi di Cremona particolarmente importante per garantire la salvezza della squadra, l’allenatore ha richiamato in panchina la titolare Giorgia Faraone permettendo alla giovane esordiente di fare il suo ingresso in campo.

L’esordio nel volley di Arianna Manfredini: è la prima 13enne a prendere parte ad un match in Serie A

La partita – fortunatamente – è stata vinta dal Casalmaggiore con un vantaggio di 3 a 0 nell’ultimo set ed anche se nessuna palla è finita nella direzione di Arianna Manfredini si è segnato così il suo ufficiale esordio in squadra: classe 2011, è la più giovane giocatrice nella storia del volley italiano a mettere piede in un campo di Serie A ad un’età di appena 13 anni e 4 mesi; mentre il suo futuro nello sport è ancora tutto da scrivere.

Felice ed ancora frastornata dopo la partita di ieri, Arianna Manfredini ha definito il suo esordio un vero e proprio “sogno” che si avvera, confessando di aver provato una leggera agitazione fino al momento in cui “sono stata chiamata dal coach”: il tutto – racconta la 13enne – è stato “bellissimo” anche grazie all’enorme affetto da parte delle tribune e delle compagne; ma tenendo i piedi saldamente ancorati a terra sottolinea che questo è solamente il primo passo al quale seguiranno “nuova sfide” che si impegnerà per superare.

