Volley, cancellata Nations League 2020/ Il Coronavirus frena anche la FIVB

Nulla da fare, anche la FIVB si è dovuta arrendere di fronte alla pandemia da coronavirus e solo oggi ha annunciato in maniera ufficiale che pure la Nations League 2020 di volley è stata cancellata. Di fatto quindi non vi saranno competizioni riservate alle nazionali di pallavolo questa estate: un evento che non succedeva da almeno 30 anni, quando nel 1990 avevamo salutato l’avvento della defunta World League. Anzi dopo anni in cui il sovraffollamento di appuntamenti tra club e nazionali specie in estate era stato tema di roventi polemiche tra federazioni, leghe e istituzioni internazionali, ecco che con il perdurare dell’emergenza per il coronavirus, questa volta si rimarrà completamente a becco asciutto. Va però detto che l’Italia aveva già comunicato alla FIVB nei giorni scorsi che non avrebbe preso parte alla kermesse 2020: e dopo la federazione italiana anche altre hanno seguito l’esempio.

VOLLEY, NATIONS LEAGUE CANCELLATA: NEL 2021 MANTENUTE LE SEDI DI CINA E TORINO

Dunque la Volleyball Nations League 2020 è stata cancellata ufficialmente: per la FIVB, come si legge nella nota ufficiale, non è stata infatti possibile trovare in calendario nuove date per la manifestazione, che fino all’anno scorso obbligava le nazionali a fare il giro del mondo in pochissime settimane. Come ha ricordato nella nota anche il presidente della FIVB Ary Graça: “Parte di ciò che rende la competizione così speciale è che è un evento veramente globale apprezzato dai giocatori e specialmente dai fan di tutto il mondo. Sarebbe quindi imprudente, forse persino irresponsabile per noi andare avanti con l’evento, quando non avremmo potuto fornire ai giocatori e a tutte le parti interessate la certezza che la VNL 2020 fosse sicura, accessibile a tutti e di alto livello”. Ricordiamo che la manifestazione avrebbe dovuto cominciare il prossimo 19 maggio per il torneo femminile e il 21 per gli uomini: le due Finals Six erano dunque in programma per inizio luglio, con la fase finale degli uomini attesa a Torino. In questo senso la FIVB ha subito annunciato che per la Nations League 2021 già fervono i lavori e che saranno confermate dunque per l’anno prossimo anche le sedi di Cina e Torino per le Finali Six.



