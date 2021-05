Volo Ryanair Ibiza-Milano, lite per mascherina/ Video virale: insulti, calci e sputi

È diventato virale nel giro di poche ore il video della “rissa” sul volo Ryanair Ibiza-Milano. Partito dai social, il filmato è stato anche ripreso dai media per riportare la vicenda di una donna che imbarcandosi sull’aereo si è rifiutata di indossare la mascherina. Ripresa per questo motivo dagli altri passeggeri, oltre che forse per non aver rispettato il necessario distanziamento, ha cominciato a rivolgere insulti pesanti, arrivando anche ad aggredire fisicamente alcuni passeggeri. «È venuta a dire ma la distanza. Come ca**o sei salita sull’aereo? T*imona di merda. Non fare la gnorri, sta lesbica di merda. È pure lesbica, si vede dalla faccia», si sente dire in un passaggio in cui non risparmia neppure attacchi omofobi. Insulti, minacce, sputi, calci e capelli tirati: c’è di tutto, dunque in quei pochi secondi di video. «Buttala fuori dall’aereo», si sente dire forse proprio da chi sta girando il video. Si è infatti creato un caos che neppure lo steward che appare in alcuni frammenti è evidentemente riuscito a placare, tanto che in un altro filmato si vede la donna trattenuta fisicamente e poi fatta scendere dall’aereo dove poi è stata identificata da alcuni agenti.

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora Usa: sparatoria a concerto Miami, morti e feriti

CAOS SUL VOLO RYANAIR: INSULTI E CALCI

«Ho mio fratello giudice, tu sei una pu**ana», dice la donna ad un’altra passeggera sul volo Ryanair, salvo poi in un secondo momento rettificare. «Ho fratello maresciallo, mia cognata è giudice». Sono solo alcune delle frasi che si riesce a carpire nel caos generale che si è creato. Nel video, infatti, si vede la passeggera che dà in escandescenze, sputa e tira calci, oltre a insultare qualsiasi persona gli capiti a tiro. Gli altri passeggeri, che hanno prima cercato di provare a sedare la lite, si sono lasciati andare poi a loro volta a frasi pesanti, salvo poi deriderla mentre parla con gli agenti dopo l’atterraggio. Ma la donna, resasi conto che i video sono diventati virali, ha deciso di passare al contrattacco, come si evince dai filmati condivisi dalla giornalista Selvaggia Lucarelli sui suoi canali social: «Allora le persone che hanno creato gruppi, sponsorizzato e inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali. Sta già indagando la Polizia postale. Saranno citato in giudizio e avranno conseguenze belle toste». Poi però ha ripreso con gli insulti: «O è troppo frustrata o troppo sfigata, sarà una bruttissima persona. Io non mi nascondo dietro un cellulare o una tastiera, io la vita me la godo».

LEGGI ANCHE:

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 29 maggio: le stelle della fortuna“Non c’è vita senza pace con la morte”/ Risé: “elaborare il dolore o saremo sospesi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA