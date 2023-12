Volontari Lombardia “Motore sociale d’Italia”/ In regione il 13.5% di tutte le imprese italiane

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto salutare i volontari lombardi impegnati nel sociale in occasione della Giornata mondiale del volontariato istituita dalle Nazioni che si è tenuta nella giornata di ieri, 5 dicembre. “La Lombardia è il motore sociale d’Italia, voi siete un’eccellenza e un’iniezione di fiducia per il futuro di tutti noi”, le parole del governatore come si legge su Lombardianotizie.online.

La regione è il punto di riferimento per quanto riguarda il sociale, con ben 15.692 realtà che si occupano di volontariato sociale e che sono iscritte in via ufficiale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) su un totale di 116.654 a livello nazionale. In percentuale stiamo parlando del 13.5 per cento di tutte le associazioni, aps, odv, imprese sociali italiane che sono appunto lombarde, numeri davvero eccezionali. La massima concentrazione la si ha a Milano, 4.608 imprese, mentre Bergamo e Brescia seguono in seconda a terza posizione, con Varese al quarto posto.

VOLONTARI LOMBARDIA “MOTORE SOCIALE D’ITALIA”. IL COMMENTO DELL’ASSESSORE LUCCHINI

L’assessor alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha commentato questi dati dicendo: “In questa occasione raccontiamo tante iniziative ed esperienze nate e realizzate in Lombardia, grazie al contributo di Regione Lombardia ma soprattutto grazie al lavoro di decine di migliaia di volontari. Tante volte si sente parlare della Lombardia come il ‘motore’ d’Italia”.

“Lo è sotto il profilo economico – ha continuato Lucchini – ma anche sotto quello del sociale. Qui ogni giorno operano migliaia di persone che si occupano degli altri e che con la loro passione fanno il possibile affinché nessuno possa sentirsi solo o dimenticato”, lanciando poi il messaggio: “Il volontariato fa sempre bene, a chi lo riceve come a chi lo fa”. Nell’ultimo anno Regione Lombardia ha finanziato con più di 10 milioni di euro ben 135 progetti sociali, fra cui quelli in favore delle persone a rischio di fragilità, interventi per infanzia, famiglia e genitorialità, e la sostenibilità ambientale.

