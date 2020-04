Volontari multati di 400 euro perché distribuiscono cibo/ Poi i vigili si scusano

Volontari multati di ben 400 euro per avere violato il divieto di assembramento mentre stavano distribuendo cibo ai poveri, ma poi anche le scuse dei vigili e l’annullamento della sanzione. Una brutta storia ma a lieto fine ieri a Torino, come racconta l’edizione locale de La Repubblica. Due operatori dell’associazione Eco dalle Città erano stati multati dalla polizia municipale, con un verbale da ben 400 euro, mentre distribuivano cibo gratis.

Il motivo era appunto la violazione del decreto di contenimento da Coronavirus perché “non si attenevano al divieto di assembramento”. L’episodio ha suscitato perplessità e polemiche come caso esemplare di situazione nella quale applicare alla lettera la legge può in realtà essere un male. In una nota diffusa oggi dal Comune di Torino, si specifica che è stato disposto l’annullamento della sanzione.

Il comandante della Polizia municipale, Emiliano Bezzon, lo ha disposto “riconoscendo il valore sociale del lavoro svolto dall’associazione e da tutte le realtà che svolgono un’attività analoga”, chiedendo però anche comprensione per le tante difficoltà che stanno incontrando i vigili nel far rispettare questa norma che in generale resta fondamentale.

VOLONTARI MULTATI PERCHÈ DISTRIBUISCONO CIBO: I FATTI

L’associazione Eco dalle Città è impegnata da diversi anni nella distribuzione di cibo invenduto a parrocchie e centri sociali e la sua attività è diventata indispensabile a causa del Coronavirus. In questi giorni dunque Eco dalle Città si è organizzata insieme ai giovani del progetto “Porta Palazzo mercato solidale”, che raccolgono anch’essi cibo invenduto o pagandolo di tasca propria a basso prezzo per ridistribuirlo nel quartiere.

Al mattino si raccoglie ai mercati generali di Grugliasco e poi si distribuisce il contenuto del camion. Questa settimana si è cercato di dare un ordine alla distribuzione proprio per evitare di soffermarsi in strada. Ieri però si è verificata una tappa imprevista: i due giovani si sono fermati alle case popolari di via Maddalene e in pochi minuti parecchie persone che avevano bisogno sono accorse per cercare di avere un po’ di cibo, mettendosi ordinatamente in fila come davanti ai supermercati.

Poco dopo, però, era arrivata la Polizia Municipale: multa di 400 euro, come previsto dal Dpcm, ai due operatori di Eco dalle Città, Giulio Baroni e Luigi Crea, per assembramento non autorizzato. Oggi l’annullamento della sanzione e le scuse: la lotta al Coronavirus e l’assistenza ai più deboli possono tornare a viaggiare a braccetto.



