La puntata di questa sera di ‘Linea di confine‘ – sempre in onda nella seconda serata di Rai 2 a partire dalle ore 23:20 – si concentrerà sul caso dell’elicottero della Guardia di finanza Volpe 132 che da più di trent’anni resta un vero e proprio mistero che dalla Sardegna di estende fino all’Algeria con un filo conduttore che non è stato ancora completamente chiarito: un caso lungo e complesso sul quale sono state scritte pagine e pagine di cronache e inchieste, ma che appunto resta ancora oggi senza un colpevole o senza un’ipotesi di delitto, con la sola certezza che a bordo del Volpe 132 sono morte due persone per ragioni sconosciute.

Partendo dal principio, la storia del Volpe 132 inizia il 2 marzo del 1994 quando l’elicottero si alzò come di consueto in volo dall’aeroporto di Cagliari Elmas con a bordo il 28enne Fabrizio Sedda e il 41enne Gianfranco Deriu: attorno alle 19:15 avvisarono la base che si sarebbero diretti verso Sud, ma quasi immediatamente l’elicottero sparì dai radar e ci vollero un paio di giorni per ritrovarne i resti in pieno mare aperto al largo di Capo Ferrato; con una discrepanza di circa 40 km rispetto alla direzione che il veicolo aveva intrapreso secondo quanto riferito dagli stessi piloti.

Da quel momento il caso Volpe 132 è rimasto a lungo sepolto in un cassetto con gli inquirenti – militari e non – certo che la colpa fosse da imputare ad una manovra scorretta commessa – in gergo giuridico “perdita colposa di aeromobile” – da Sedda e Deriu, ma 17 anni ci fu un’inattesa svolta: una perizia firmata dal Ris Giovanni Delogu appurò che a bordo dell’elicottero si era verificata “una esplosione (..) di modesta entità” del tutto incompatibile con “una carica esplosiva”.

Secondo Delogu l’unica alternativa era che “i vapori del carburante” del Volpe 132 avessero preso fuoco, innescati da “un proiettile probabilmente tracciante” o anche da uno da “uno normale” se nel computo si considerano anche le normali perdite vaporose di combustibile depositatesi all’interno dei veicolo; ma quella che poteva essere la soluzione dell’enigma Volpa 132 aprì – in realtà – solamente al chiarissimo dubbio su chi (e perché) avesse sparato contro l’elicottero.

Una mezza risposta al dubbio sull’esplosione del Volpe 132 arrivò quando alcuni testimoni raccontarono di aver visto in quei giorni al largo delle coste sarde la nave mercantile clandestina Lucina stranamente vicina al poligono militare di Salto di Quirra: nave che poi il 7 luglio (cinque giorni dopo la caduta dell’elicottero) finì in Algeria dove degli ignoti uccisero l’intero equipaggio e rubarono circa 600 chili di un ignoto carico.

Pur in assenza di collegamenti certi tra Volpe 132 e Lucina – fuorché i testimoni sardi che riconobbero l’imbarcazione – l’ipotesi più accreditata è che i due militari della Guardia di finanza avessero notato la presenza dell’imbarcazione clandestina dissimulando la loro posizione con la comunicazione alla centrale: una volta approcciata riducendo l’altezza dell’elicottero si sarebbero resi testimoni di un qualche traffico illecito che li avrebbe resi scomodi da lasciare in vita; ma – appunto – si tratta solo di ipotesi che ad oggi non trovano riscontro tra inchieste e indagini.