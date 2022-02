Volpe e Cugini di Campagna, duetto Zitti e buoni, il Cantante Mascherato/ Boom Maneskin, sotto la maschera..

VOLPE, DUETTO “ZITTI E BUONI”: I CUGINI DI CAMPAGNA APPRODANO AL CANTANTE MASCHERATO

Volpe e i Cugini di Campagna cantano il grintoso pezzo dei Maneskin, Zitti e Buoni, nella prima puntata de il Cantante Mascherato. Una scelta intrigante e curiosa, che potrebbe rivelare qualche indizio su chi si nasconde realmente sotto il costume. Il pubblico spera di captare qualche indizio rilevante durante il duetto di un brano conosciuto tutto il mondo e che ha fatto le fortune dei Maneskin. Grande curiosità soprattutto di vedere all’opera insieme a Volpe, I Cugini di Campagna, un gruppo di tutt’altro genere.

Per quanto riguarda la canzone scelta, Zitti e Buoni, si può forse definire il brano più rappresentativo dei Mankesin. Parliamo di una canzone esplosa a marzo 2021, quando uscì come secondo estratto dal secondo album in studio Teatro d’ira – Vol. I. Zitti e Buoni, ricordiamo, ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e si è aggiudicato l’Eurovision Song Contest 2021.

CUGINI DI CAMPAGNA A IL CANTANTE MASCHERATO 2022 CON VOLPE

I Cugini di Campagna sono i duettanti di Volpe al Cantante Mascherato. A chi non conoscesse questo famoso gruppo musicale pop italiano, ricordiamo che è stato fondato nel 1970 a Roma. La prima canzone del quartetto è stata Il ballo di Peppe, uscita per la prima volta nel programma televisivo Alto gradimento, condotta da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. In una prima fase di carriera I Cugini di Campagna sono rimasti nell’ombra, al punto che decidono di cambiare genere e grazie a canzoni come Anima mia, a cui seguono Un’altra donna (che rimase nella Hit Parade italiana nella top ten per oltre 44 settimane), Innamorata, 64 anni, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, ottengono un successo straordinario e senza tempo. Oggi, venerdì 11 febbraio, protagonisti insieme a Volpe su Raiuno.

