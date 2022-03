VOLPE, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Indizi: Paolo Conticini o Luca Ward?

Volpe, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Volpe ha mantenuto ignota la sua identità nelle prime due puntate de Il Cantante Mascherato e si appresta a vivere l’appuntamento di questa sera, venerdì 24 febbraio, ancora una volta da protagonista. Quindi quale personaggio si nasconde sotto la sua maschera? Gli indizi hanno preso sempre più una direzione specifica e facendo ordine tra le idee degli investigatori e del pubblico social, le strade sembrano restringersi fondamentalmente a due soluzioni.

“Non mi piace rompere gli schemi… Credo che questa volpe stia tirando fuori dei lati nascosti di me. Questa è tutta un’altra storia, non scherziamo! Non sempre si può vincere ma arrivare secondo non mi è mai piaciuto. Amo le sfide, soprattutto con me stesso”, ha raccontato Volpe nella clip trasmessa nella seconda puntata, offrendo al pubblico nuovi spunti per capire la sua identità.

Volpe: sotto la maschera c’è Paolo Conticini?

Dunque chi si nasconde davvero dentro il costume di Volpe? Le ipotesi si susseguono e questa sera ci avvicineremo ulteriormente alla reale identità di questa intrigante maschera, con nuovi importanti indizi da cogliere. Secondo gli investigatori de Il Cantante Mascherato all’interno del costume misterioso potrebbe esserci uno tra Paolo Conticini e Luca Ward.

Il bellissimo duetto con Dodi Battaglia, sulle note di una canzone dei Pooh, ha dato indizi ben precisi che strizzano l’occhio più a Conticini che a Ward. Il suo personaggio misterioso, inoltre, ha aggiunto ulteriori elementi, descrivendo così il suo percorso professionale: “Mi sono dovuto reinventare un sacco di volte, fatto tanti mestieri, vissuto tante vite ma c’è un luogo in cui sono sempre voluto stare e sì, c’è una signora volpe che è il gioiello più raro”.

