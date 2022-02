VOLPE, IL CANTANTE MASCHERATO 2022, CHI È?/ Sempre più Paolo Conticini ma…

Volpe, chi è? Gli indizi del Cantante Mascherato 2022

Volpe è una delle maschere che ha destato maggiore curiosità e interesse nei confronti del pubblico de Il Cantante Mascherato 2022, forse perché in molti sono convinti di sapere chi si nasconda sotto il costume. Nella prima puntata, andata in onda la settimana scorsa, l’esibizione di Volpe, insieme ai Cugini di Campagna sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin, ha impressionato per grinta e coinvolgimento. Indipendentemente da questo, non vi possono essere assolute certezze sul personaggio misterioso che ha interpretato il celebre pezzo dei Maneskin, pertanto ogni ipotesi va presa con le pinze.

Considerando le indicazioni raccolte nella prima puntata, è comunque verosimile che il concorrente possa provenire dal mondo della televisione e forse anche dal grande schermo. In questo senso il nome di Paolo Conticini sembra essere quello in grado di mettere tutti d’accordo. Vedremo quindi se questa sera, venerdì 18 febbraio, raccoglieremo altri elementi a conferma di questa ipotesi o se invece emergeranno nuove idee.

Volpe è Paolo Conticini?

Dopo la sua esibizione con I Cugini di Campagna, sulle note di Zitti e Buoni, la giuria de Il Cantante Mascherato 2022 ha formulato fondamentalmente un’ipotesi quasi univoca che porta in direzione dell’attore e conduttore Paolo Conticini. Anche il web si è accodato all’ipotesi dei giurati, benché qualche internauta naturalmente abbia maturato idee diverse. Di sicuro grazie all’esibizione di questa sera scopriremo qualcosa in più su questa maschera misteriosa, magari ripartendo dagli indizi che lo stesso concorrente aveva rivelato nella clip di presentazione la settimana scorsa.

“Torno sempre dove ho le mie radici, maschere ne ho indossate tante nella vita ma con l’età ho capito che la maschera più giusta è la mia. Sono una volpe vanitosa, sono simpatico, bello e astuto. Ho anche tanti difetti: credo molto nell’amicizia e ci sono rimasto fregato diverse volte”. Sarà davvero Paolo Conticini?



