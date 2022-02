Volpe, Il Cantante Mascherato: chi è? gli indizi/ Il cameraman svela il nome, Milly suda freddo: “Taglia!”

Chi è Volpe de Il Cantante Mascherato?

Dopo una lunga attesa ricomincia oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il divertente programma televisivo condotto da Milly Carlucci, in onda ogni venerdì nel prime time di Rai1. Tra i protagonisti di questa nuova edizione – che si pone l’ambizioso obiettivo di eguagliare e superare i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni – c’è anche Volpe, una maschera interessante e curiosa, anche un po’ scaltra.

Miriana Trevisan, messaggio aereo contro Biagio "Non è amore"/ Lui replica "Rispetto"

La sua identità, naturalmente, è ancora ignota, anche se durante il filmato postato sui social del game show di Raiuno, la conduttrice ha fornito qualche indizio al pubblico. Milly Carlucci, in realtà, è rimasta piuttosto abbottonata e ha sudato freddo quando il cameraman è intervenuto per azzardare il suo nome. “No no taglia taglia!”, ha detto frettolosamente Milly per evitare una potenziale gaffe.

Fosca Innocenti/ Anticipazioni 11 febbraio e diretta: riecco Vanessa Incontrada!

Chi si nasconde sotto la maschera di Volpe? Da Paolo Fox ad Adriana Volpe: l’identikit è chiaro

Non che i suoi indizi fossero molto corposi. Infatti la Carlucci è rimasta molto generica descrivendo l’identikit del concorrente. “Guardate questa volpe”, dice nel video social postato sull’account de Il Cantante Mascherato. “E’ un animale pirata, all’arrembaggio, chi può essere il personaggio che si nasconde dentro questa maschera?”, domanda al pubblico social, mostrando un’illustrazione del personaggio.

Gli internauti non si fanno ripetere due volte il quesito e si sbizzarriscono, azzardando alcuni nomi che potrebbero nascondersi dentro il costume. Da Edoardo Bennato a Paolo Fox, passando per Francesco Facchinetti, Giorgio Vanni e la showgirl Adriana Volpe. Le idee non mancano ai telespettatori, che probabilmente avranno un quadro più chiaro dopo la puntata di questa sera. Appuntamento fissato dalle 21.25 circa su Raiuno.

IL CANTANTE MASCHERATO 2022, 1a PUNTATA/ Diretta e maschere: 12 vip da Milly Carlucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA