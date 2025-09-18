Nel quartiere Voltri di Genova un bimbo di 7 anni è caduto dalla finestra della scuola: trasportato in ospedale, sembra essere in condizioni gravissime

Non è ancora chiaro cosa sia successo al bimbo di 7 anni che oggi – giovedì 18 settembre 2025 – è caduto dalla finestra di una scuola del quartiere periferico di Genova Voltri, attualmente ricoverato in condizioni che appaiono gravissime assieme – seppur questa in codice verde – alla donna che ha assistito alla scena e lanciato il primo allarma alla centrale operativa del 118, utile per scongiurare il decesso del bimbo: quello di Voltri – ma ci torneremo tra un attimo – è il terzo caso simile che si registra sul territorio della Liguria in pochissimi giorni, dopo i precedenti a Imperia e San Salvatore di Cogorno.

Milano, resti umani accanto a Bibbia e manoscritti/ Chi è? Il mistero del parco del Ticinello

Partendo dal caso di Voltri, è importante sottolineare che sull’accaduto sappiamo ancora pochissimo: secondo le prime notizie sembra che tutto sarebbe successo attorno alle 12 di oggi quando una donna che passava per caso davanti scuola ha visto il bambino di sette anni – descritto da “GenovaQuotidiana” come autistico – precipitare da una finestra posta a circa tre metri di altezza dal suolo; mentre dopo il rapido trasporto in elicottero al nosocomio Gaslini, i medici hanno definito il quadro clinico come “grave” e sembra che il piccolo attualmente si trovi in rianimazione con una prognosi riservata.

Morte Erika Ferini Strambi/ Le parole degli amici, il giallo degli slip e quell'incontro sospetto...

Voltri, bimbo di 7 anni cade dalla finestra della scuola: i due precedenti casi a Imperia e San Salvatore di Cogorno

Come anticipavamo prima, quello di Voltri è il terzo caso simile che si verifica nell’arco di pochi giorni in Liguria: il primo risale allo scorso 12 settembre quando un bimbo di 2 anni è caduto dal balcone della sua abitazione a Imperia riportando un quadro clinico gravissimo a causa di un profondo trauma al cranio; mentre del secondo si è registrato solamente nella mattinata di ieri in quel di San Salvatore di Cogorno e ha coinvolto un altro bambino di 2 anni, anche lui precipitato dal balcone dell’abitazione in cui vive e – per quanto grave – non sembra essere in pericolo di vita.