Von der Leyen a Meloni: “UE ha dovere di agire su migranti”/ “Mezzo mld per corridoi”

Ursula von der Leyen ha scritto una lettera a Giorgia Meloni dopo la strage di migranti a Cutro, in provincia di Crotone, dove hanno perso la vita un centinaio di persone. Ad annunciarlo, come riportato da Ansa, è stata una portavoce dell’esecutivo dell’Ue. La presidentessa della Commissione, nel rispondere ai solleciti della Premier italiana, ha riconosciuto la necessità di un intervento comune sul caso. “È necessario rinnovare gli sforzi per arrivare ad un accordo sul Patto per la migrazione e dare risposte operazionali”, ha affermato.

NAUFRAGIO DI CUTRO/ "Per evitare un'altra strage serve un nuovo patto nel Mediterraneo"

“La migrazione va affrontata con un approccio olistico, combattendo i trafficanti, mettendo in campo i rimpatri per chi non ha diritto di restare, ma anche offrendo percorsi chiari per migrazioni sicure e legali”. Il riferimento, in termini pratici, è agli accordi da stipulare con i Paesi del Nord Africa al fine di fermare le partenze irregolari, istituendo piuttosto dei corridoi umanitari che permettano a coloro che ne hanno diritto di entrare in Europa senza mettere a rischio la propria vita.

Adriano Celentano, parole ambigue su Giorgia Meloni: "Sembra saggia, però…"/ "Migranti? Povera gente che…"

Von der Leyen a Meloni: “UE ha dovere di agire su migranti”. La lettera

“Condivido totalmente la tua opinione che come europei, politici e cittadini, abbiamo il dovere morale di agire per evitare simili tragedie. Quest’ultima deve quindi servire da richiamo a raddoppiare la nostra determinazione a portare soluzioni efficaci e durature”, ha scritto Ursula von der Leyen a Giorgia Meloni. “Abbiamo dimostrato che quando agiamo insieme, l’Ue può gestire la migrazione. Ad esempio, con i milioni di ucraini in fuga dalla guerra in Russia che hanno provocato il più grande sfollamento nel nostro continente dalla Seconda guerra mondiale. È chiaro che la migrazione è una sfida europea che richiede una soluzione europea”.

CASO PIANTEDOSI/ Da Vaticano e Colle l'ok alla linea del Governo sui migranti

È per questo motivo che l’Ue ha deciso di stanziare mezzo miliardo per il reinsediamento in Europa attraverso corridoi umanitari di circa 50mila persone. “Sono contenta del forte coinvolgimento dell’Italia nel Piano di azione per il Mediterraneo centrale. Al prossimo Consiglio europeo provvederà a fornire lo stato dell’arte sulle misure operative proposte a febbraio”, ha concluso. La Premier del centrodestra da parte sua si è detta soddisfatta della risposta ricevuta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA