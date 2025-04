Mentre giungeva al termine l’incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il vicepresidente Usa JD Vance, da Bruxelles sono arrivati ulteriori riscontri positivi in merito alla missione a Washington. Fonti europee hanno fatto sapere che sono emerse sensazioni positive per i vertici della Commissione Ue e che il colloquio alla Casa Bianca si è rivelato “un’occasione utile per creare ulteriori ponti” con il presidente americano Donald Trump e la sua amministrazione, “nel rispetto dei diversi ruoli“, come evidenziato dalla presidente del Consiglio.

Inoltre, dopo la missione a Washington da parte di Meloni, la presidente dell’esecutivo europeo Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con la premier italiana e, stando a quanto riferito dalla portavoce Arianna Podestà, è stato giudicato positivo e al tempo stesso costruttivo, durante il quale Meloni ha aggiornato Von der Leyen sul colloquio con Trump. Comunque, sono previsti ulteriori contatti tra Bruxelles e Washington a livello tecnico.

MELONI PONTE TRA VON DER LEYEN E TRUMP?

Si tratta dell’ennesima conferma dell’apprezzamento da parte dei vertici europei della missione di Giorgia Meloni in Usa. Non ci sono commenti, invece, riguardo le aspettative sulle possibilità concrete tra un incontro diretto tra la presidente della Commissione Ue e Donald Trump. Attualmente non sono previste altre visite in Usa del commissario al Commercio, Maros Sefcovic, che è coinvolto in prima persona nelle trattative.

Ma pare che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen abbia accolto favorevolmente l’iniziativa italiana di invitare il presidente americano Trump a Roma e di favorire un possibile incontro a livello europeo, anche se quest’ultimo compete il Consiglio, e di conseguenza il presidente Antonio Costa, non l’esecutivo europeo. A svelare il retroscena è Libero, secondo cui le tempistiche sono da definire. Comunque, a giugno è in programma un summit della NATO, a cui seguirà un vertice del Consiglio europeo. Trump è il principale invitato al primo, ma non si sa se vi prenderà parte.

