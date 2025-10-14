Von der Leyen alla conferenza per la difesa e sicurezza Ue: "Putin è un predatore aggressivo, dobbiamo aumentare la deterrenza contro la minaccia"

Difesa Ue, Ursula Von der Leyen, intervenuta alla conferenza sulla difesa e sicurezza dell’Europa ha ribadito la necessità di aumentare le capacità di deterrenza contro Putin, che ha definito “Un predatore aggressivo“. Nel discorso inviato tramite video, la presidente della Commissione ha lanciato un messaggio chiaro sugli obiettivi del progetto di difesa comune, sottolineando anche come le tensioni con la Russia stiano aumentando sempre di più a causa delle continue minacce e violazioni dello spazio aereo degli Stati membri, che dovranno quindi essere pronti a rispondere con urgenza e precisione coordinandosi soprattutto nel campo militare e con finanziamenti mirati a creare un ecosistema formato dall’unione delle industrie nei vari settori, dalla ricerca all’innovazione tecnologica.

Tra le strategie, ha evidenziato in particolare il progetto dell’ Eastern Defense Shield, una sorta di scudo anti droni che dovrà rappresentare l’arma principale contro una prossima invasione dei confini da parte delle flotte russe, che in realtà è già iniziata con la guerra ibrida su vari fronti e gli attacchi con molotov alle guardie di frontiera.

Von der Leyen annuncia piano per la prontezza difensiva europea: “Fungerà da deterrente contro l’aggressore Putin”

Il quadro delineato da Ursula Von der Leyen durante il discorso alla quinta Conferenza Ue sulla difesa e sicurezza è stato quello allarmante di una guerra ibrida con la Russia, già iniziata con ripetute violazioni dei confini, invasioni dello spazio aereo con droni e flotte fantasma nei mari. Per questo motivo, come sottolineato dalla presidente, gli Stati membri devono essere pronti ad investire nella difesa comune, che dovrà fungere da deterrente contro Putin. Nello specifico ha poi parlato del progetto del muro anti droni e dell’obiettivo di trasformare l’Europa in una potenza tecnologica all’avanguardia, capace di essere pronta al combattimento sfruttando le conoscenza già acquisite durante la guerra in Ucraina.

A sostegno del piano ci saranno gli strumenti finanziari previsti dalla Commissione Ue, che stanzierà ancora più fondi nel prossimo bilancio per permettere di aggiungere ulteriori risorse al programma SAFE già approvato, che garantirà a tutti gli Stati di chiedere prestiti per implementare l’industria militare. Il messaggio si è poi chiuso con l’annuncio della pubblicazione entro fine mese di uno specifico documento chiamato Defence Readiness Roadmap, che definirà risorse e obiettivi utili al raggiungimento della prontezza difensiva entro il 2030.