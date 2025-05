Ursula Von der Leyen non ha usato mezzi termini, è stata netta, chiara e decisa: la Russia rappresenta una minaccia reale, continua e profonda per l’intera Europa, non solo per la guerra in corso ma per ciò che Vladimir Putin incarna e per come intende piegare l’Ucraina a una resa senza condizioni e durante il suo intervento all’Europarlamento, la presidente della Commissione europea ha tenuto la barra dritta, ricordando che ogni compromesso al ribasso potrebbe aprire la strada a nuovi attacchi futuri e generare criticità e instabilità sul lungo periodo.

Una pace firmata sotto ricatto, secondo Von der Leyen, non può essere accettata inquanto significherebbe incoraggiare la Russia a riprovarci e per questo ha insistito sulla necessità di aiutare Kiev a resistere, rafforzare le sue istituzioni, la sua economia, il suo esercito e soprattutto la sua posizione negoziale: “Il futuro dell’Ucraina è strettamente legato al nostro” ha ribadito e l’unico modo per proteggere l’Europa è evitare che Putin ottenga ciò che vuole con le bombe e con la paura.

Solo una pace giusta – fondata sul rispetto della sovranità ucraina – potrà aprire una nuova fase per l’intero continente – e quella pace – per essere duratura non può prescindere da un’architettura di sicurezza completamente ripensata.

Von der Leyen: la Russia resta inaffidabile, serve un’Europa sganciata da Mosca

Il secondo grande punto dell’intervento di Ursula Von der Leyen è stato l’energia, un tema su cui si è espressa in maniera chiara e incontrovertibile, affermando che affidarsi ancora a Mosca sarebbe un errore gravissimo; ha difatti ricordato che la Russia ha interrotto le forniture di gas più e più volte – nel 2006, nel 2009, nel 2014, nel 2021 e poi di nuovo durante la guerra – mostrando quanto poco affidabile sia come partner commerciale ma comunque c’è ancora chi propone di riaprire i canali energetici, dimenticando quanto la dipendenza abbia già messo in ginocchio l’economia europea.

Ma i dati dimostrano che uscire da questa dipendenza è possibile grazie a una politica strutturata minuziosamente e basata su risparmio energetico e fonti rinnovabili, l’UE ha già ridotto le importazioni di gas russo del 70% – passando dal 45% al 13% – e ha ridotto drasticamente anche quelle di petrolio: Stati Uniti, Norvegia, Giappone e Corea del Sud hanno dimostrato di essere partner solidi, pronti ad affiancare l’Europa nei momenti più difficili.

Ma, secondo Von der Leyen, questo non è sufficiente: il passo decisivo sarà accogliere l’Ucraina nell’Unione europea, non solo perché – a suo dire – è giusto, ma perché anche di importanza strategica poiché l’adesione rappresenterebbe un punto di svolta reale e tangibile nella sicurezza continentale, stabilendo di conseguenza, che la libertà e la democrazia sono ancora valori da difendere, anche a costo di sacrifici. E in questo momento – ha poi concluso – l’Europa non può più permettersi ambiguità, né sul fronte politico, né su quello energetico.