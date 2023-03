Von der Leyen: “Ue invierà 5.700 pannelli solari all’Ucraina”/ La donazione Enel

5.700 pannelli solari fotovoltaici per l’Ucraina. Questa l’entità della donazione dell’Enel per Kiev, resa nota in un evento ibrido che ha visto protagonisti la Commissaria europea per l’energia Kadri Simson, il Ceo di Enel Francesco Starace e il ministro dell’energia ucraino German Galushchenko. Come riportato dall’Italpress, i pannelli sono da 350 Watt ciascuno, per una capacità totale di circa 2 MW.

I pannelli fotovoltaici andranno a ricoprire oltre 11 mila metri quadri di tetti distribuiti tra vari edifici pubblici in Ucraina, la consegna è attesa entro la prossima estate. “Dopo le mie dichiarazioni a Kiev di un mese fa, oggi possiamo annunciare che un primo lotto di pannelli solari sarà presto consegnato all’Ucraina”, le parole di Ursula von der Leyen: “Voglio ringraziare Enel che sta donando 5.700 pannelli solari all’Ucraina, prodotti in Europa, a Catania, con il sostegno del Fondo Europeo per l’Innovazione. Forniranno elettricità a scuole, ospedali e vigili del fuoco. Sono convinta che altre aziende europee così come gli Stati Membri saranno ispirati da questo primo passo, in modo che l’Ucraina possa contare su elettricità pulita, prodotta domesticamente”.

La donazione di pannelli solari all’Ucraina, Von Der Leyen “l’avevo promesso”

Questo è il primo tassello di un progetto volto a incrementare la sicurezza energetica del Paese guidato da Volodymyr Zelensky, ha spiegato la Commissaria europea per l’energia, Kadri Simson. Non sono mancati neanche in questo caso gli elogi alla generosità dell’Enel: “Ancora una volta Enel dimostra di essere in prima linea non solo come azienda all’avanguardia nell’innovazione delle tecnologie pulite, ma anche a livello di responsabilità sociale d’impresa”. Presente anche il Ceo dell’azienda, Francesco Starace, intervenuto in primis per ringraziare la Commissione europea per aver coinvolto Enel in questa iniziativa importante e mirata a contribuire ad assicurare la continuità di servizi pubblici essenziali in Ucraina:

“I pannelli fotovoltaici che doneremo sono stati prodotti dalla nostra 3Sun Gigafactory, un’eccellenza italiana che apre la strada a una maggiore indipendenza energetica in Europa aiutando a rilocalizzare la catena del valore del settore fotovoltaico. I nostri pannelli genereranno energia pulita, sostenibile e affidabile, contribuendo a far sì che edifici pubblici di primaria importanza in Ucraina, come scuole e ospedali, raggiungano l’autosufficienza in termini di energia. Con questo progetto intendiamo offrire un ‘raggio di speranzà alle popolazioni ucraine duramente colpite dagli effetti della guerra in corso”.











