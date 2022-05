Von der Leyen: “Vogliamo che l’Ucraina vinca la guerra”/ “La Russia sta affondando”

L’Unione Europea vuole che l’Ucraina vinca la guerra: Ursula von der Leyen netta. Intervenuta al Parlamento europeo di Strasburgo, la presidente della Commissione europea ha affermato che Putin voleva cancellare l’Ucraina dalla mappa, ma chiaramente non ci riuscirà: “Al contrario, l’Ucraina si è sollevata in unità ed è la Russia che sta affondando”.

“Vogliamo che l’Ucraina vinca questa guerra”, ha spiegato Ursula von der Leyen nel corso del suo intervento: “Con le nostre sanzioni massimizziamo la pressione su Mosca, minimizzando allo stesso tempo i danni collaterali per noi ed i nostri partner in tutto il mondo”. L’ex ministro della Difesa di Berlino ha rimarcato che per aiutare l’Ucraina “la nostra stessa economia deve rimanere forte”.

Von der Leyen: “Vogliamo che l’Ucraina vinca la guerra”

Ursula von der Leyen ha spiegato che il primo passo è il soccorso immediato all’Ucraina attraverso un ambizioso progetto di aiuti economici. Il primo tassello è il sostegno diretto al bilancio ucraino, per poi passare a uno sforzo di ricostruzione più ampio. “Propongo di iniziare a lavorare su un ambizioso pacchetto di recupero che dovrebbe portare investimenti massicci, per soddisfare i bisogni e le riforme necessarie, affrontare le debolezze esistenti dell’economia ucraina e porre le basi per una crescita sostenibile a lungo termine”, ha spiegato la presidente della Commisisone Ue.

Per quanto concerne il capitolo sanzioni, il sesto pacchetto prevede di staccare “da Swift Sberbank, di gran lunga la prima banca russa, e altre due grandi banche russe”. L’obiettivo è quello di colpire le banche fondamentali per il sistema funzionario russo e per la capacità del Cremlino di portare distruzione: “Ciò consoliderà il completo isolamento del sistema finanziario russo dal sistema globale”. Ma non solo: sarà vietato “a tre grandi broadcaster controllati dallo Stato russo di trasmettere” nell’Unione europea.











