Intelligence europea, il nuovo piano di Von der Leyen preoccupa in Ue, perché si teme per il controllo delle informazioni segrete dei vari servizi nazionali

VON DER LEYEN VUOLE UNA INTELLIGENCE IN “CASA”

Per rafforzare la propria autonomia anche in materia di intelligence, non dipendere troppo dagli Stati Uniti e reagire meglio alle minacce globali, l’Ue potrebbe dotarsi di una nuova unità di servizi segreti che risponderebbe direttamente alla Commissione europea, e quindi a Ursula Von der Leyen.

Dopo l’indiscrezione raccolta dal Financial Times, è arrivata la conferma che si sta effettivamente valutando la creazione di una nuova unità di intelligence interna al Segretariato generale, proprio su input della presidente dell’esecutivo europeo.

L’obiettivo sarebbe quello di migliorare la raccolta e l’uso delle informazioni di intelligence che arrivano dai Paesi membri, per rispondere alle minacce comuni.

D’altra parte, questo progetto di una “Europa della sicurezza” suscita delle perplessità, poiché rischierebbe di essere una sovrapposizione inutile e potenzialmente pericolosa, dato che dovrebbe raccogliere e coordinare informazioni provenienti dai servizi nazionali dei ventisette Stati membri.

IL PIANO PER UNA INTELLIGENCE EUROPEA

L’idea, tuttavia, non è quella di creare un servizio segreto “europeo” con agenti sul campo né di sostituire i servizi segreti nazionali, ma di assumere personale esperto proveniente dalle agenzie di intelligence dei vari Paesi, creando un centro di analisi e coordinamento delle informazioni per gestirle meglio e ottenere una maggiore autonomia strategica in materia di sicurezza e intelligence.

Non tutti, nell’Ue, sono d’accordo: alcuni funzionari del Servizio diplomatico dell’Ue (SEAE), che già gestisce il Centro di intelligence e situazione (Intcen), temono che questa nuova unità possa fare concorrenza al loro lavoro o renderlo superfluo. Inoltre, non tutti i ventisette Paesi sono stati informati formalmente, e molti potrebbero opporsi per timore di perdere il controllo sulle proprie informazioni segrete. Francia e altri Paesi con grandi servizi di intelligence sono molto gelosi dei propri dati e diffidenti nel condividerli, senza contare che vi sono Stati filo-russi, come l’Ungheria, che non ispirano fiducia.

Il Financial Times parla anche di altre iniziative collegate: la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha già creato un “college di sicurezza” per formare i commissari europei sulle questioni di difesa e intelligence e ha avviato il progetto satellitare IRIS² per rafforzare le capacità europee di sorveglianza e comunicazione.

LA CONFERMA DELLA COMMISSIONE UE

Nel consueto briefing di mezzogiorno, la Commissione Ue ha confermato l’indiscrezione, spiegando che la valutazione è attualmente “allo stadio iniziale”. Balázs Ujvári, uno dei portavoce dell’esecutivo, ha chiarito che l’idea è legata al “contesto geopolitico ed economico complesso”; Bruxelles sta quindi cercando di capire “come rafforzare le proprie capacità di sicurezza e intelligence”.

Anche la capo portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, ha confermato che la valutazione è ancora alle fasi iniziali, mentre Ujvári ha precisato che verrebbe istituito un gruppo piccolo per aiutare le strutture esistenti.