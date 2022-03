VOSTRO ONORE 2, CI SARA’?/ Anticipazioni: dati auditel positivi, uscita nel 2023?

Vostro Onore 2, arriva la decisione della Rai

La serie-tv “Vostro Onore” avrà un seguito? Dopo il finale della prima stagione i telespettatori non si chiedono altro. La mini serie crime coprodotta da Rai Fiction e Indiana Production – remake della serie israeliana Kvodo e di quella americana Your Honor – è stata seguita in media da oltre tre milioni e mezzo di persone a puntata, numeri che aprono le porte a un possibile sequel. Qualora il rinnovo per Vostro Onore 2 arrivi subito – ammesso che ci sia, possiamo pensare a un inizio dei lavori di pre-produzione tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Se questa ipotesi dovesse realizzarsi immaginiamo una messa in onda ipotetica nel corso della stagione televisiva 2023-2024. Al momento si tratta di speculazioni. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte della Rai (agg. di F.D. Zaza).

Vostro Onore 2, ci sarà un seguito alla prima stagione?

Ci sarà la seconda stagione di “Vostro Onore”? La fiction con Stefano Accorsi ha ottenuto dei risultati molto positivi in termini di ascolti – una media di 3 milioni e mezzo di telespettatori – anche se non in linea con gli ultimi successi dai Rai 1 “Doc – Nelle tue mani 2” con Luca Argentero (6 milioni e più) o “Un professore” con Alessandro Gassmann (4,5 milioni). Ma il rinnovo non è da escludere a priori. Stefano Accorsi, in un’intervista, ha fatto notare che il finale della prima stagione resta aperto. Al momento Rai Fiction non si è ancor sbilanciata sul seguito di “Vostro onore”, che si concluderà questa sera lunedì 21 marzo su Rai 1. Ricordiamo che la fiction è il remake della serie tv americana “Your Honor”, a sua volta adattamento della serie tv israeliana “Kvodo“. Entrambe le serie, americana e israeliana, sono state rinnovate per una seconda stagione.

Your Honor e Kvodo: rinnovate per una seconda stagione, lo sarà anche per Vostro Onore 2?

Il finale della prima stagione di “Vostro Onore” con Bryan Cranston è molto drammatico: il giovane Adam (corrispettivo del nostro Matteo) viene ucciso per errore. Dopo tutte le bugie che il padre ha detto per salvarlo, il ragazzo viene raggiunto da una pallottola destinata a Carlo Baxter, il figlio del boss. A sparare è Eugene che vuole vendicare il fratello Kofi, messo in mezzo per salvare Adam e ucciso da Carlo. Molto probabilmente la seconda stagione sarà dedicata alla vendetta del giudice Michael Desiato, interpretato Bryan Cranston. Nella versione israeliana, invece, Shai (Erez Oved) – figlio del giudice Micha (Yoram Hatav) – decide di costituirsi e pagare il proprio debito con la giustizia. Viene fuori che Shai aveva investito di proposito il membro del clan perché colpevole di aver violentato sua madre. Shai, tuttavia, morirà nel corso della seconda stagione. Quale finale seguirà “Vostro onore”?

