Vostro Onore/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Vittorio disposto a tutto per Matteo

Questa sera, lunedì 28 febbraio, debutta su Rai 1 Vostro Onore, la nuova mini serie con Stefano Accorsi protagonista. Si tratta del remake della serie “Your Honor“con Bryan Cranston, a sua volta adattamento della serie israeliana “Kvodo”. Vittorio Pagani, interpretato da Stefano Accorsi, è un giudice milanese, conosciuto soprattutto per la sua integrità morale, in lizza per diventare presidente del Tribunale di Milano. La scomparsa della compagna ha segnato irrimediabilmente la vita di Vittorio e complicato il rapporto con il figlio Matteo, interpretato dal giovane Matteo Oscar Giuggioli. Nel corso della prima puntata di Vostro Onore, il loro legame sarà messo a dura prova a causa di un grave incidente provocato dal figlio del giudice. “Che cosa si è disposti a fare per salvare la vita di un figlio?”, si è domandato Stefano Accorsi nella conferenza stampa di presentazione. “Perché io ci ho pensato: qui non si tratta di raccomandare un figlio, ma di salvargli la vita, una cosa sulla quale non credo ci siano due risposte. Secondo me ce n’è solo una”, ha affermato.

Vostro Onore, il cast della fiction

Nel cast della fiction “Vostro onore“ troviamo anche Barbara Ronchi che interpreta Sara Vichi, un’ispettrice superiore, amica di Vittorio dai tempi delle sue indagini da PM; Francesco Colella è Paolo Danti, il nuovo dirigente del Commissariato e il padre di Camilla (Isabella Mottinelli). Betti Pedrazzi interpreta Anita, la nonna di Matteo, in pessimi rapporti con suo genero, Vittorio. Camilla Semino Favro è Ludovica Renda, giovane avvocatessa ed ex tirocinante di Vittorio: è attratta dal giudice Pagani e probabilmente è anche ricambiata, ma le circostanze sembrano non consentire mai un vero avvicinamento tra loro. Leonardo Capuano è Salvatore Berto, ispettore della DIA e amico fraterno di Vittorio. Infine Remo Girone veste i panni di Federico Masieri, Presidente del Tribunale in uscita e amico di vecchia data di Anita

Anticipazioni Vostro Onore prima puntata

Ecco le anticipazioni della prima puntata di “Vostro Onore“. Matteo Pagani, alla guida della macchina della madre, investe un giovane, senza prestargli soccorso. Il padre Vittorio è un giudice e vorrebbe denunciare il figlio, ma scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima dell’incidente è Diego Silva, membro di un clan criminale. Con l’aiuto dell’amico Salvatore Berto, ispettore della DIA, decide di inscenare il furto della macchina. Intanto i Silva vogliono sapere chi ha investito Diego e sono pronti a vendicarsi. Vittorio suggerisce al figlio Matteo di comportarsi in modo naturale. Nelle indagini sull’incidente spunta il nome di Filippo Grava, fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore. Matteo si avvicina a Camilla Danti, nuova arrivata a scuola e figlia del nuovo dirigente del commissariato, a capo delle indagini che riguardano l’incidente.

