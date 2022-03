Vostro Onore/ Anticipazioni puntata 7 marzo: Vittorio cerca di proteggere Nino

Vostro Onore, seconda puntata 7 marzo

Questa sera, lunedì 7 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con la serie “Vostro Onore”, interpretata da Stefano Accorsi, Barbara Ronchi e Francesco Colella. La serie, coprodotta da Rai Fiction con Indiana Production, è il remake della serie televisiva statunitense “Your Honor” con protagonista Bryan Cranston, a sua volta ispirata alla serie israeliana “Kvodo”. Durante la prima serata andata in onda lunedì 28 febbraio, “Vostro onore” ha ottenuto il 18,9 % di share, ovvero 4 milioni e 170 mila telespettatori. Nel cast della fiction figura anche Remo Girone, nei panni del giudice Federico Masieri, il presidente del Tribunale: “Un uomo dalla grande moralità”, ha detto l’attore a TvMia. Oggi andranno in onda il terzo e il quarto episodio: cosa sarà disposto a fare Vittorio Pagani per salvare il figlio Matteo, che ha investito un membro del clan dei Silva?

Vostro Onore/ Anticipazioni 28 febbraio, diretta: Nino Grava collabora! Guai in vista

Vostro Onore, anticipazioni episodi 3 e 4

Nel terzo episodio di “Vostro onore” Ludovica Renda, amica di Vittorio, si occupa della difesa di Nino Grava, figlio di un boss morto da tempo ed è il cugino dell’imprenditore immacolato Filippo e di Maddalena Grava, moglie di Salvatore Berto. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio e omissione di soccorso perché sospettato di aver investito Diego Silva: in realtà è stato coinvolto da Vittorio e Salvatore in un piano per depistare le indagini e non far cadere i sospetti su Matteo. Ludovica riferisce a Vittorio che Nino ha deciso di parlare. Vittorio e Salvatore si organizzano per far sparire un’altra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti, dirigente della Polizia, decide di smuovere un po’ le acque utilizzando degli informatori tra i Silva. Intanto Miguel scopre un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da Carlos, che finisce in carcere. Matteo si lega sempre di più a Camilla, figlia di Danti. Nel quarto episodio, in carcere, Carlos pianifica di colpire Nino.

ANTICIPAZIONI VOSTRO ONORE, SECONDA PUNTATA 7 MARZO/ è guerra tra i Silva e i Grava!

Inizia una guerra tra il clan Grava e la gang dei Silva. Per salvare la vita a Nino, Vittorio si mette all’opera per far inserire il ragazzo in un programma di protezione, ma così facendo danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava, deciso ad avere la sua vendetta. Nonostante tutto, sembra che il piano di Vittorio sia riuscito: Nino sta per essere trasferito in un altro carcere.

LEGGI ANCHE:

"Kvodo - Your Honour", serie a cui si ispira "Vostro onore"/ Le differenze principali

© RIPRODUZIONE RISERVATA