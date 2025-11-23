Dal voto disgiunto a tutte le regole su come si vota, ecco cosa sapere in vista delle Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia

In vista dell’apertura odierna delle Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia – con le urne che saranno aperte fino alle 23:00 e poi, nuovamente, dalle 7:00 alle 15:00 di domani, lunedì 24 novembre – saranno sicuramente molti gli elettori che si staranno chiedendo come si vota in modo da arrivare ai seggi preparati sulle varie possibilità offerte dalle varie leggi elettorali tra la modalità classica, il cosiddetto “voto disgiunto” e le possibili preferenze da indicare sui singoli candidati che si vorrebbe vedere – oltre ovviamente al presidente – occupare un seggio in Consiglio.

La primissima cosa che vi dobbiamo dire sulle Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia è che – fortunatamente – tra le tre regioni al voto non c’è alcuna differenze significativa dal punto di vista delle modalità in cui si potranno esprimere le proprie preferenze con i “consueti” tre sistemi di voto ai quali sarete tutti certamente abitati: il primo è quello considerato tradizionale e che permette di indicare semplicemente una croce sul nome del candidato presidente in modo da conferire la preferenza anche al primo dei partiti che lo sostengono.

Similmente, alle Elezioni Regionale 2025 si potrà anche indicare con la propria croce uno dei partiti che fanno parte della lista di un candidato, conferendo in automatico anche il proprio voto a quest’ultimo; mentre l’ultima delle tre modalità “classiche” è quella che prevede un mix tra le due il cui esito è del tutto identico alla seconda che abbiamo descritto: si potrà infatti, scegliere il nome del candidato e al contempo un partito diverso dal primo tra quelli che fanno parte della coalizione in modo da aumentare la percentuale a favore del partito scelto.

Voto disgiunto e preferenze sui consiglieri: ecco come si vota alle Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia

Sia in Veneto, che in Campania e in Puglia, peraltro, sarà possibile per tutti gli elettori effettuare il cosiddetto “voto disgiunto“: si tratta della particolare modalità di voto che permette di scegliere un candidato tra i vari in corsa per la presidenza e – nel frattempo – un partito che sostiene un altro candidato in modo da dare un (per così dire) “doppio voto” che vale per due schieramenti differenti; usato soprattutto nel caso in cui il candidato espresso dalla propria fazione politica non piaccia rispetto a uno degli altri contendenti alla presidenza.

Infine, resta sempre ferma la possibilità alle Elezioni Regionali 2025 per gli elettori di tutte e tre le regioni chiamate al voto di indicare nella propria scheda anche una o più preferenze sui candidati consiglieri: per farlo basterà segnare il nome e il cognome negli appositi spazi tratteggiati vicini al partito di cui fanno parte; fermo restando che nel caso in cui si voglia indicare più di un nome si dovranno rispettare le norme sull’uguaglianza di genere indicandoli di sesso opposto.