Voto disgiunto è valido alle Elezioni Regionali Molise 2023?/ Cos’è, info e regole per votare (25 giugno)

COME SI VOTA ELEZIONI REGIONALI MOLISE 2023: LA LEGGE ELETTORALE

Tutto pronto per le elezioni regionali in Molise 2023: domenica 25 giugno dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 26 giugno dalle 7.00 alle 15.00 i cittadini molisani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente di regione e il nuovo Consiglio regionale. Molti elettori si stanno chiedendo come si vota a questo appuntamento elettorale, soprattutto dopo l’introduzione del nuovo sistema elettorale nel 2017. Ci sono le preferenze? E il voto disgiunto? Proviamo a darvi delle risposte.

Gli elettori avranno tre possibilità per esprimere il proprio voto alle elezioni regionali Molise 2023. La scheda è unica e sono riportati i nominativi dei candidati alla presidenza, i rispettivi simboli e i contrassegni delle liste. Sarà possibile votare solo per il candidato presidente (il voto si estende anche a favore della lista o della coalizione che lo appoggia) oppure tracciare un segno sia per il candidato presidente sia per una delle liste a esso collegato.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2023: VOTO DISGIUNTO PERMESSO?

C’è una terza opzione per gli elettori delle elezioni regionali Molise 2023. Gli aventi diritto possono votare a favore solo di una lista, in questo caso il voto si estende anche al candidato presidente collegato alla lista rpescelta. Ma c’è un dettaglio che è importante conoscere: a differenza delle altre regioni, il nuovo sistema elettorale del Molise non ammette il voto disgiunto.

Non è possibile tracciare una croce sul nome o sul simbolo di un candidato presidente e un’altra croce su una lista diversa da quelle a lui collegate. Chi vota in questo modo avrà voto nullo. Un’altra caratteristica da tenere presente è la doppia preferenza di genere: l’elettore ha la possibilità di esprimere una o due preferenze, ma in questo caso deve trattarsi di candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda scelta.

