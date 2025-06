Il referendum appena trascorso ha di fatto partorito un dato che a prima vista sembrerebbe positivo. Nella media del 29,9% della partecipazione registrata in Italia, l’America Latina ha abbondantemente superato questa percentuale con un’affluenza di oltre il 34% e anche se le percentuali dei Sì sono state inferiori al 70%, dimostrando una criticità profonda nei confronti dei quesiti presentati, il risultato mette ancora una volta in discussione la validità del voto all’estero.

Dal 2001, a causa della cosiddetta legge “Tremaglia”, gli italiani residenti fuori dai nostri confini possono votare per corrispondenza e il peso di questo voto è aumentato nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’incremento delle cittadinanze concesse a stranieri e anche per l’immigrazione di chi vive in Italia. Solo nel 2003 gli italiani all’estero rappresentavano il 4,6% del totale degli elettori, ma oggi questa percentuale raggiunge il 10,3%, visto che vent’anni fa erano 2,4 milioni e oggi sono arrivati a 5,3.

Chi scrive nel corso di molti anni ha potuto valutare non solo l’impatto ma anche la maturità di un simile suffragio e bisogna dire con estrema franchezza che, numeri a parte che, come vediamo, sono aumentati in maniera esponenziale, la conoscenza del nostro Paese rimane a livelli estremamente bassi e difatti non è purtroppo fuori luogo parlare di un suffragio un po’ taroccato.

Già abbiamo scritto varie volte di come la cittadinanza italiana dovrebbe essere considerata una cosa seria, ma purtroppo i presupposti che fino a oggi ne hanno governato l’ottenimento sono talmente fasulli che alla fine hanno provocato la corsa al passaporto mettendo al centro il documento rispetto al significato dell’italianità, arrivando a superare dei limiti davvero fuori luogo nel riconoscimento di certificati risalenti pure a prima della fondazione del Regno di Italia,

le cui ricerche non solo hanno provocato l’intasamento dell’amministrazione di molti Comuni Italiani, ma anche delle Chiese, visto che il nostro documento di identità internazionale permette moltissimi vantaggi, ampiamente sfruttati da masse che solo le ultime restrizioni attuate da questo Governo hanno finalmente ridotto, uniformandosi oltretutto alla grande maggioranza dei Paesi Ue che le applicano da anni.

Dobbiamo però dire che i risultati fin qui raggiunti hanno ormai inquadrato in grandi numeri un fenomeno che, sebbene ridimensionato dalle ultime decisioni governative, ha creato masse importanti di persone che di fatto non conoscono non solo la lingua di Dante, ma pure non hanno la minima intenzione, nella maggioranza dei casi, di avvicinarsi a una cultura che appartiene spesso al loro antico passato.

E il referendum non è altro che la cartina tornasole che dimostra la pochezza di questo fenomeno, visto che, nonostante il record raggiunto proprio dove la cittadinanza “un tot al chilo” ha raggiunto livelli massivi (Argentina e Brasile), la conoscenza delle problematiche da affrontare con un proprio e indipendente giudizio è a livelli minimi anche per la pochezza dell’informazione promossa dalle nostre Istituzioni all’estero.

Così come per il voto, anche nei referendum il metro di valutazione del suffragio si è basato su consigli richiesti direttamente tramite i social e seguiti alla lettera, senza capire spesso un fico secco il significato dei singoli quesiti.

Oltretutto questi tipi di suffragi sono anche “supportati”, nonostante i grandissimi progressi nel settore della sicurezza, su di un voto postale invece che informatico che nelle elezioni partorisce brogli colossali ai quali però il nostro sistema politico pare non voler porre rimedio.

Questo inevitabilmente provoca una distorsione sistematica che si ritorce su chi in Italia ci vive veramente, alterando i risultati, fatto dovuto principalmente (a livello elettorale, si capisce) a movimenti presunti di italiani all’estero che, non dovendo raggiungere (come in Italia) il 3% dei voti per poter entrare in Parlamento, già hanno favorito la formazione di Governi non richiesti dai cittadini italiani e quindi alterato i risultati.

I rimedi a questo fenomeno li abbiamo già descritti e sono di semplicissima attuazione: pare però che manchi la volontà per renderli esecutivi e quindi dare al suffragio estero il suo vero valore.

