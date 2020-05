Voto mozione sfiducia Bonafede, caos Governo/ IV decisiva, M5s: chi contro apre crisi

Pubblicità

Il Governo Conte si gioca una buona fetta di “tenuta” nella giornata di domani quando al Senato si dovranno votare una doppia mozione di sfiducia contro il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: la prima, con esito quasi scontato, è quella presentata dal Centrodestra compatto (Lega-FdI-Forza Italia) che vedrà però i numeri della maggioranza di Governo, salvo sorprese, respingere in toto l’intenzione di sfiduciare il Guardasigilli. È la seconda mozione a preoccupare però Palazzo Chigi: Emma Bonino, con il supporto bipartisan di Richetti (Azione) e Schifani (Forza Italia) ne ha presentata una seconda di stampo “garantista” sempre sul medesimo argomento, ovvero la scarcerazione dei boss mafiosi dopo il maxi-caso Dap e le accuse del giudice Di Matteo di essere stato scartato alla guida delle carceri da Bonafede dopo “lamentele” degli stessi mafiosi ancora in galera.

Dopo la difesa in Aula la scorsa settimana, Bonafede tornerà ancora in Senato per dirimere la sua posizione e annunciare la sua totale estraneità alle vicende/accuse mosse contro di lui: «La trasparenza e la verità rappresentano sempre i migliori antidoti per dibattiti contaminati dalla menzogna e dalla malafede». Il problema è che il destino del Ministro grillino (capodelegazione M5s dopo l’addio di Di Maio) di fatto è legato a doppio filo a quello del Governo Conte: se dovesse cadere Bonafede i timori di una spaccatura interna sarebbero non solo fondati ma assai probabili.

BONAFEDE-SFIDUCIA, PROBLEMA DI NUMERI AL SENATO

Tutto questo perché il voto sulla mozione di sfiducia al Guardasigilli è legato ai 17 voti dei senatori di Italia Viva: con Pd e M5s che hanno fatto sapere di non avere dubbi su quale scelta prendere, i renziani si dicono assai più dubbiosi (contestarono apertamente Bonafede già sul tema prescrizione e Spazzacorrotti, ben prima dell’emergenza coronavirus) e vorrebbero avere delle garanzie in altri settori dell’agenda di Governo prima di prendere le “difese” di Bonafede. Per questo IV chiede un incontro tra oggi e domani con il Premier Conte per dirimere le prossime scelte, ma per il momento da Palazzo Chigi ancora nulla si è mosso: «Ascolteremo Bonafede. E’ evidente che noi abbiamo posizioni diverse, il giustizialismo non fa parte della nostra cultura politica. Nel mio gruppo ci sono spinte a sostenere la mozione della Bonino. Ci stiamo confrontando e domani ascolteremo il ministro e valuteremo» ha spiegato Teresa Bellanova ad Agorà questa mattina, ministro dell’Agricoltura ma anche capodelegazione di Italia Viva al Governo. Se i senatori di Italia viva voteranno a favore della sfiducia è impossibile o quasi che il Guardasigilli possa “salvarsi” e con esso però si potrebbe trascinare dietro l’intero Governo: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, con i 17 senatori renziani, arriverebbero a toccare quota 157, mentre la maggioranza orfana di Iv si fermerebbe a quota 144.

CAOS VOTO BONAFEDE, L’AUT-AUT DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Zingaretti, segretario Pd, ieri ha difeso Bonafede e lanciato “sfida” a Matteo Renzi per non fare cadere il Governo nel pieno dell’emergenza Covid-19: «non temo uno sgambetto di Renzi, noi siamo pronti a discutere di tutto, anche quello che non è per la giustizia, ma la mozione di sfiducia è totalmente strumentale e come tale va respinta». Nel Governo ci vogliono «meno polemiche, le persone vogliono soluzioni. Si possono avere idee diverse, esprimerle per costruire soluzioni, ma le polemiche non servono a niente» ha concluso il Governatore del Lazio. Molto più netto Vito Crimi, leader pro-tempore del M5s e intenzionato a difendere Bonafede senza se e senza ma: «Sono convinto che la maggioranza voterà compatta. Il ministro della Giustizia è il capodelegazione di M5S al governo ed è un ministro importante, se qualcuno nella maggioranza vota la sfiducia ovviamente è una sfiducia al governo, questo è evidente a tutti, ma sono convinto che non ci saranno sorprese». La “palla” passa ora a Renzi e Italia Viva che proveranno a coordinarsi tanto con le opposizioni (da +Europa fino al Cdx) quanto con il Governo, prima di prendere una scelta decisiva per le sorti del Conte-2.



