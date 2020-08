Voto Rousseau su doppio mandato e alleanze locali/ Diretta risultati: il ‘nodo’ Raggi

Oggi dalle ore 12 fino a domani 14 agosto sempre a mezzogiorno gli iscritti M5s sono chiamati ad un nuovo voto sulla piattaforma Rousseau per dirimere le modifiche al vincolo del doppio mandato e sulle alleanze alle amministrative: sul sito di proprietà della Casaleggio Associati gli iscritti al Movimento 5 Stelle, dopo giorni di spaccature e fratture interne per l’annuncio di ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, si dovrà votare sulla modifica proposta ieri dal reggente M5s Vito Crimi sul “mandato zero” e un secondo quesito sarà invece sulle alleanze grillini e livello locale in vista delle prossime Comunali di settembre. Come per tutti gli altri voti su Rousseau, gli iscritti potranno votare purché siano registrati da almeno sei mesi e abbiano un documento certificato per accedere alla votazione. Il voto spalmato su due giorni è ritenuto particolarmente importante proprio per il significato che avrà nel accettare o bocciare, a secondo dell’esito del primo quesito, la seconda candidatura consecutiva a sindaco della Capitale di Virginia Raggi: come noto, una delle regole ferree del Movimento 5 Stelle per volontà dei 2 fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio è proprio il vincolo del secondo mandato che impedisce a consiglieri, sindaci e parlamentari del M5s di potersi ricandidare una terza volta consecutiva a qualsivoglia carica politica nazionale e locale. Ora, la Raggi dopo esser stata consigliera comunale a Roma è stata eletta sindaca e due giorni fa ha annunciato la ricandidatura: fanno in tutto 3 mandati e così il Movimento ha convocato d’urgenza una votazione su Rousseau per dirimere l’enigma, con la “benedizione” di Beppe Grillo che al netto delle forti polemiche di una parte sostanziosa dello stesso M5s sostiene l’eventuale “terzo mandato” della sindaca.

VOTO ROUSSEAU: IL PRIMO QUESITO

Veniamo ora ai due quesiti che gli iscritti M5s si ritroveranno dalle ore 12 sulla piattaforma Rousseau: il primo enuncia «Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio?», In pratica si propone di considerare il “mandato zero” prevedendo che un candidato possa considerare come nullo al fine del conteggio dei 2 mandati quello da consigliere comunale/presidente di Municipio. Non solo, viene anche proposta come modifica «un consigliere comunale in carica, può decidere di candidarsi ad una qualsiasi carica elettiva ed interrompere il mandato comunale in caso di elezione. Per i consiglieri e/o Presidenti di Municipio di un gruppo di maggioranza è necessario che tutti gli altri consiglieri all’unanimità diano il consenso alla candidatura». Come spiegato ieri dal capo politico Vito Crimi, «con il tempo ci si è resi conto di quanto fosse difficile paragonare l’attività politica che si svolge in Parlamento e nei consigli regionali, a quella che si realizza in un consiglio comunale: qui il professionismo della politica è quasi inesistente e senza un puro, sincero, spirito di servizio, è difficile andare avanti». Durissimi i commenti di parte del M5s non solo romano – che ha preso distanza dalla norma “ad hoc” per la Raggi – ma anche nazionale con Stefano Buffagni (viceministro Sviluppo Economico) che citando Casaleggio ha scritto sui social «Ogni volta che deroghi ad una regola praticamente la cancelli».

IL SECONDO QUESITO SULLE ALLEANZE LOCALI

Il secondo e ultimo quesito su piattaforma Rousseau riguarda invece le eventuali alleanze local con i partiti “tradizionali” in vista delle Comunali: ecco il testo, «Sei d’accordo con la proposta del Capo Politico di valutare, sentito il Comitato di Garanzia, la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali?». In alcuni territori, specifica ancora il Blog delle Stelle presentando il quesito su Rousseau, «Il nostro regolamento prevede che a livello locale si possano promuovere alleanze con liste civiche, in conformità con il voto espresso dagli iscritti nel luglio 2019, che ha accolto con favore questa proposta. In alcuni Comuni sono stati avviati dei percorsi di confronto e condivisione di programmi che potrebbero far convergere in coalizione non soltanto liste civiche ma anche il Partito Democratico. In questi Comuni, in un caso il candidato sindaco potrebbe essere un candidato del Movimento 5 Stelle, mentre negli altri sarebbe un candidato civico espressione della coalizione». Da questi due quesiti e dai risultati attesi per domani dopo le ore 12 passa molto se non tutto delle prossime mosse del Movimento alle elezioni amministrative e regionali, con un’indubbia valenza anche nazionale per l’alleanza di Governo con il Partito Democratico.



