Voucher carburante 2023/ Fino a 200€ per rifornire il proprio mezzo: a chi spetta?

Riscattare il voucher carburante nel 2023, sarebbe una soluzione ideale per tutti i cittadini italiani che ogni giorno devono spostarsi con il loro mezzo, e che allo stesso tempo sono soggetti ad esborsare soldi in benzina. Visti gli aumenti dell’ultimo periodo, si tratta di una spesa mensile non indifferente.

Il bonus da riscattare è contenuto del Decreto Trasparenza, che visti i rincari del carburante e la gestione fuori controllo attorno al tema, il Governo ha ritenuto necessario prorogare l’agevolazione destinata ai lavoratori dipendenti di un’azienda privata, oltre che imporre ai gestori delle stazioni di servizio un adeguamento sull’esposizione dei prezzi.

Voucher carburante 2023: a chi spetta?

La prima volta che è stato introdotto il voucher carburante e ora prorogato nel 2023, è stato il 2022, grazie al decreto legge 21/2022 promosso dal Governo Draghi. Anche per quest’anno il bonus in questione, non prevede il cumulo di reddito nei confronti del lavoratore dipendente.

Il valore massimo del voucher è di 200 euro, cifra che potrà essere goduta esclusivamente nel periodo che va da gennaio a marzo del 2023. La normativa è regolamentata dall’articolo 1 del provvedimento, con cui sancisce la possibilità di riscattare immediatamente il coupon pur senza un accordo firmato.

Potranno godere dell’agevolazione, tutti i lavoratori di un’azienda privata (purché percepiscano reddito da lavoro dipendente), e i datori di lavoro che hanno una loro attività commerciale (ma anche i lavoratori autonomi e i soggetti la cui natura di impresa non è commerciale), ad esclusione della pubblica amministrazione.

Il voucher carburante del 2023 si aggiunge a quanto contenuto nell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, separando il conteggio in questione. Il coupon corrisposto al dipendente non è in alcun modo legato al suo salario, visto che non è previsto nessun requisito reddituale.

Sarà discrezione del datore di lavoro, quando se e erogare il voucher per far fare rifornimento ai suoi dipendenti, sempre nel limite di 200 euro.











