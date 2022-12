Voucher lavoro 2023/ Possibile reintroduzione: cosa è cambiato rispetto ad anni fa?

I voucher del lavoro nel 2023 potrebbero essere reintrodotti. La prima volta che sono stati ufficializzati risale al 2003, con la Legge Biagi. La proposta arriva direttamente dal nuovo Governo Meloni, che pensa sia un diritto e una soluzione per contrastare la disoccupazione o il precariato.

Per combattere il lavoro occasionale sono state avanzate diverse proposte, ma i noti “coupon del lavoro” sarebbero utili per compensare i lavoratori e fare in modo di caricarli di tasse e garantire una certa continuità, piuttosto che ricorrere ai contratti occasionali.

GAS E POLITICA/ Tabarelli: il freddo smentisce Italia e Ue, le rinnovabili non bastano

Voucher lavoro 2023: cosa sono?

I voucher del lavoro del 2023 dovrebbero essere gli stessi da quando sono stati introdotti per la prima volta: dei coupon dal valore nominale (in euro), destinati ad alcune categorie di lavoratori e con una stima ben specifica, che ammonta a circa 10€ lordi all’ora, che diventerebbero 7,50€ netti.

RIFORMA PENSIONI/ I conti utili per il Governo dopo la manovra

I settori che dovrebbero ricevere tale benefit, sono per lo più “stagionali” o “saltuari“, con una attenzione particolare alle attività domestiche, che sono quelle meno controllabili ed anche più “sfruttate” e con meno diritti del lavoro.

La novità potrebbe prender piede a partire dal 1° gennaio 2023, dove i lavoratori che ne beneficeranno saranno quelli del settore dell’agricoltura, per l’industria alberghiera ed infine, per i servizi della cura della persona (tra cui le stesse attività domestiche).

La soglia del reddito massimo è fissata a 10 mila euro, al contrario di quel succedeva tempo fa il cui limite era di 5.000€. Tale soglia è stata aumentata grazie del Decreto Dignità, dove è stato reputato un cambiamento d’obbligo per contrastare la disoccupazione e i problemi legati al lavoro stagionale o saltuario.

18App, come cambia il Bonus cultura in Manovra/ Meloni: “andrà a redditi più bassi”

Non mancano sui voucher del lavoro, i pareri contrastanti. Confesercenti Nazionale al contrario degli oppositori, sembrerebbe “fiduciosa” e apprende la notizia con “felicità“, perché crede che un sistema come quello dei voucher del lavoro nel 2023 e si spera a seguire, possa aiutare piccole e medie imprese alla gestione del lavoro occasionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA