Voucher lavoro al posto del Reddito di Cittadinanza?/ Perché è una valida alternativa

L’integrazione dei voucher per il lavoro del 2022 potrebbe diventare una validissima alternativa al Reddito di Cittadinanza. In un periodo pre elezioni, che ricordiamo ai lettori si terranno il 25 settembre, ci sono due fazioni in forte opposizione.

Da un lato, c’è chi – come tutto il centro destra – vorrebbe abolire il sussidio dato inutilmente a giovani e gente disoccupata che in verità, molta di essa si è rivelata svogliata. Dall’altro lato invece, c’è chi vorrebbe perfino potenziarlo.

Voucher lavoro 2022 e Reddito di Cittadinanza: cosa hanno in comune?

Qualora il Reddito di Cittadinanza venisse abolito definitivamente, potrebbe esser introdotto un nuovo sussidio – che segue le orme dei welfare – il cui nome è reddito di solidarietà o voucher di lavoro.

Questa volta l’agevolazione servirebbe soltanto ai cittadini over 60, ad esclusione dei giovani disoccupati. È intervenuta sulla vicenda anche Lucia Tanti, assessore del Comune d’Arezzo, che ha giudicato (malamente) il RDC, definendolo come “Paghetta che ha mortificato il concetto stesso di lavoro, scoraggiando l’occupazione”.

Più che pensare a sussidi che non invogliano i disoccupati a lavorare, piuttosto bisognerebbe pensare ad introdurre incentivi più forti e significativi. Nelle sue recenti dichiarazioni, Lucia Tanti ha infatti dichiarato che:

“Alle partite Iva vanno date risorse per sostenere la propria attività, così come devono essere erogati voucher pensati per i lavoratori stagionali, garantendo sviluppo e legalità”.

Con il percepimento del Reddito di Cittadinanza, non si fa altro che innescare un sistema nocivo per l’intero Paese. Un sussidio che rispetto a quando è stato integrato, non ha portato alcun beneficio, se non favorire coloro che sono disoccupati e che non hanno mai avuto intenzione di lavorare.

È chiaro che se ci fosse un controllo più accurato, anche il reddito di cittadinanza potrebbe essere un’ottima soluzione, ma in questo modo no, quindi è meglio pensare al voucher lavoro o qualcosa di simile.











