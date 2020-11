Video/ Real Madrid Inter (risultato 3-2) gol e highlights. Conte pensa positivo

Splendida sfida a Valdebebas all’Alfredo Di Stefano, come vediamo nel video di Real Madrid Inter: il Real Madrid si prende una vittoria fondamentale per il suo cammino in Champions, l’Inter può rammaricarsi per aver sentito in pugno la partita sul 2-2 ed essersela fatta sfuggire per l’ennesima disattenzione difensiva. Primo quarto d’ora con l’Inter che conta almeno tre occasioni da gol: Perisic manda tutti ai matti sulla sinistra ma pecca d’altruismo servendo Barella, che da posizione defilata manda comunque a sbattere il pallone sulla traversa. Poi conclusione di Vidal che finisce sull’esterno della rete, quindi anche Lautaro Martinez si rende pericoloso. E’ però il Real a passare: al 25′ sbaglia Hakimi che con un goffo retropassaggio lancia nello spazio Benzema, che non spreca l’occasione saltando anche Handanovic e appoggiando in rete il vantaggio dei Blancos. Che vanno a segno di nuovo al 33′ con Sergio Ramos: il centrale spagnolo svetta su De Vrij su un calcio d’angolo battuto da Kroos e realizza il 2-0 nonché il suo centesimo gol con la maglia del Real. L’Inter però ha il merito di reagire subito realizzando un gol di pregevole fattura: splendido colpo di tacco di Barella a liberare Lautaro Martinez, che non sbaglia riportando i nerazzurri sotto nel punteggio. Il pareggio degli uomini di Conte si è concretizzato al 23′ della ripresa, colpo di testa di Lautaro Martinez che libera al tiro Perisic, il croato batte Courtois piazzando il pallone sul secondo palo. Lautaro e Perisic mancano il colpo del ko e al 35′ arriva l’episodio che decide la partita, sfonda Vinicius sulla sinistra e calibra un cross preciso sul secondo palo, dove irrompe Rodrygo che batte Handanovic.

VIDEO REAL MADRID: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Zinedine Zidane la vittoria contava e la vittoria per il Real Madrid è arrivata: “Abbiamo vinto ma abbiamo avuto una partita difficile contro l’Inter. Alla fine abbiamo trovato il terzo gol che ci dà i tre punti. Siamo contenti perché era una finale ma lo era anche per loro. Abbiamo preso tre punti importantissimi. Non possiamo certo sentirci già sulla buona strada per la qualificazione perché dobbiamo andare a giocare in casa dell’Inter e sarà una partita molto importante. Vediamo quello che faremo lì. Oggi era importante per noi fare punti. Sono contento per questo“. Secondo Antonio Conte, Inter penalizzata dal risultato e punita dai dettagli: “Nel bene e nel male è la mia Inter anche perché io sono l’allenatore. Penso che ci vogliano anche questi step di crescita per noi. Non so quante squadre siano venute qui a Madrid a giocare questo tipo di partite, a rimontare due gol. Abbiamo ripreso la partita, abbiamo avuto le occasioni per fare il 3-2 e poi abbiamo subito il terzo gol. Sicuramente i risultati di questo ultimo periodo non premiano quello che stiamo facendo e per gli sforzi che i ragazzi stanno facendo. Però ci dimostrano che i dettagli devono essere curati al 100%, a volte i dettagli spostano la partita. C’è poco da dire sul retropassaggio, detto questo penso ci fosse un fallo su Hakimi di Mendy e su calcio da fermo c’è una marcatura che va fatta in maniera ferrea e decisa. I ragazzi devono capire che i dettagli spostano. La mentalità però con cui stiamo affrontando le partite mi lascia soddisfatto perché c’è una crescita esponenziale. Il Real Madrid oggi ha parlato di finale e il Real le finali non le sbaglia. Torniamo a casa con un risultato penalizzante“.

