Vulvodinia, malattia fidanzata di Damiano dei Maneskin/ Cos’è? Giorgia Soleri….

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, da otto anni soffre di Vulvodinia, una malattia invisibile che colpisce circa il 15% delle donne e che è caratterizzata da dolore a livello vulvare difficile da diagnosticare. “La chiamano malattia invisibile ma io ricordo con estrema precisione tutte le rinunce e le limitazioni a cui mi ha costretta”, scrive su Instagram Giorgia Soleri pubblicando una foto “scattata in una delle infinite notti che in questi 8 anni sono state interrotte da dolore, brividi, urla e lacrime, e che mi hanno rovinato la vita”, scrive ancora Giorgia. Dopo anni di analisi e visite mediche in cui ha dovuto sentire di tutto da chi avrebbe dovuto aiutarla, ha finalmente dato un nome alla sua sofferenza e ha scoperto non solo “di non essere sola, ma che le donne affette da questa patologia sono tantissime e tutte hanno in comune questa sensazioni di essere state totalmente abbandonate nel loro dolore […] Non siamo colpevoli, non siamo rotte e non siamo difettose. Siamo malate e meritiamo comprensione e rispetto“, ha concluso.

Cos’è la vulvodinia: sintomi e diagnosi

La vulvodinia è una percezione dolorosa a livello vulvare che si presenta soprattutto in età fertile. Il dolore può essere spontaneo oppure provocato da un contatto o da un rapporto sessuale. Non esiste una singola causa, ma è causata da un mix di fattori. I sintomi sono: arrossamento a livello vulvare di varia entità, dispareunia, bruciore, irritazione, secchezza, sensazione di abrasione, di tensione e di punture di spillo, percezione di avere tagli sulla mucosa, gonfiore. La malattia viene diagnotiscata attraverso lo “swab test”, un esame che consiste in una leggera pressione nella zona vestibolare attraverso un cotton fioc.

