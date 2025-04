Hai mai pensato di mollare tutto e cambiare vita? Di certo è un desiderio comune a molti. Ecco i 10 Paesi in cui conviene trasferirsi.

Chi non ha mai fantasticato almeno una volta di lasciare tutto e ripartire da zero in un altro Paese? Aprire gli occhi al mattino e sentire il peso della routine, la voglia di aria nuova, di un ritmo diverso, di un luogo dove sentirsi davvero sé stessi. C’è chi si limita a sognarlo durante una pausa caffè e chi, invece, comincia a informarsi si prende il tempo per pianificare e alla fine fa le valige.

Per tutti coloro che covano il desiderio di un nuovo inizio arriva una “bussola” utile: William Russell, società specializzata in servizi per expat, ha stilato una classifica dei Paesi dove oggi è più popolare “ricominciare da zero”. Lo studio si basa sull’analisi dei flussi migratori degli ultimi trent’anni, prendendo in considerazione fattori come l’aumento percentuale dei residenti stranieri, il costo della vita le opportunità lavorative e la qualità complessiva di vita.

I 10 Paesi dove conviene trasferirsi nel 2025

In decima posizione troviamo la Turchia, ultima in classifica ma in crescita. Il Paese combina modernità e tradizione, bellezza naturale e opportunità lavorative. In particolare Istanbul sta diventando un crocevia internazionale per imprenditori e creativi.

In nona posizione c’è la Finlandia, dove l’alta qualità della vita, il sistema scolastico d’eccellenza e il welfare tra i migliori al mondo spingono molti giovani al trasferimento. Certo, il clima può non essere per tutti, ma i vantaggi compensano ampiamente.

Ottava posizione per l’Islanda, Paese famoso per i suoi paesaggi lunari e un approccio sociale tra i più progressisti al mondo. L’Islanda è senz’altro una destinazione di nicchia, ma molto affasicnante. Attira chi cerca una vita più a misura d’uomo, a contatto con la natura e lontana dal caos delle metropoli.

Settima posizione per Malta. Piccola ma piena di vita, Malta si distingue per la sua posizione strategica nel mediterraneo, l’uso diffuso dell’inglese e il clima mite. È ideale per chi vuole un cambiamento senza stravolgere troppo abitudini e lingua.

In sesta posizione c’è la Serbia. Questo Paese è la destinazione perfetta per i nomadi digitali e giovani professionisti in cerca di spazi nuovi in cui abitare, con la sua capitale Belgrado in pieno fermento creativo.

Quinta posizone per la Spagna, una conferma più che una sorpresa. Il fascino mediterraneo, il clima, la cuicna e una mentalità più rilassata fanno della Spagna una delle mete più amate, soprattutto per chi arriva dal Nord Europa o dagli Stati Uniti.

Quarta posizone per la Bulgaria. Paese dell’est europeo poco “chiacchierato” ma assai conveniente. La Bulgaria attira per il costo della vita contenuto e una crescente apertura agli expat, soprattutto nomadi digitali.

Ai piedi del podio, in terza posizione, si piazza (a sorpresa) il Cile, Paese scelto soprattutto da pensionati e lavoratori freelance grazie al basso costo della vita e alla buona qualità dei servizi, in particolare quelli sanitari.

Secondo posto per la Colombia, aprezzato per i prezzi accessibili, la natura mozzafiato e un clima favorevole tutto l’anno. La possibilità di ottenere la cittadinanza in soli cinque anni è senz’altro un incentivo ulteriore.

Il primo posto se lo aggiudica (con gran sorpresa di tutti) la Corea del Sud. Questo Paese ha registrato n aumento del 3.800% di nuovi residenti stranieri. Un dato che stupisce e che mostra quanto sia diventata una delle mete preferite da chi vuole cambiare in meglio la propria vita.