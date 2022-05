VV, chi è/ Da The Voice of Italy al Concerto Primo Maggio 2022

Scopriamo Chi è VV?

VV è pronta a calcare il palcoscenico del concerto del primo maggio. Si tratta di una cantautrice italiana emergente, che si sta costruendo una grande carriera producendo brani e performance straordinari. Dopo aver partecipato a The Voice of Italy, la giovane cantante milanese Viviana Colombo ha capito che la musica era la strada che doveva seguire per arrivare al successo. Tra il 2019 e il 2020 ha registrato e pubblicato otto canzoni, tra cui Moschino_01, Notte_02, Canzone felice_03, Die Letto Di_04, Ta-Dah!_05, Dolcetto_06, La distanza_07, Il giusto e tanti altri brani che hanno ottenuto un notevole successo sulle piattaforme musicali e che hanno aperto la strada della cantante di Milano. Ha realizzato un EP intitolato Verso dove si racconta, attraverso le sue parole, grazie a sei brani in cui ha cercato di raccontarsi pienamente per quello che è veramente. Sicuramente canterà uno dei nuovi successi, tra questi spicca Duecento.

VV, quali canzoni canterà la ragazza?

Non vediamo l’ora di vedere VV al concerto del Primo Maggio per capire quali canzoni deciderà di portare e per vedere la sua esibizione su questo palco così importante, condiviso con altri tanti colleghi e artisti celebri e famosi. Aspettiamo, quindi, la data prevista per assistere a un grande concerto, dove potremo cantare, ballare e divertirci senza freno. VV sicuramente riuscirà a trasportare il pubblico con le sue canzoni pop e riuscirà a far partecipare tutti cantando e ballando con loro. La giovane cantante ha tanto da dimostrare e sicuramente grazie alle sue meravigliose canzoni si sta creando la base per un’ottima carriera musicale e diventare una cantautrice determinata e originale.

Il video di “Duecento” singolo di VV

