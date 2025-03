Vybes ha concluso il suo percorso al serale di Amici 24 con un appello: “Bisogna parlare di salute mentale in televisione ai ragazzi, perché la salute mentale è uguale alla salute fisica. Non vergognatevi di chiedere aiuto.” Un appello che nasce da un vissuto che il rapper ha raccontato in alcuni suoi brani e che ha a che fare con la lotta contro la depressione. “Ci ho pensato spesso seduto nella cameretta di casa mia, che un giorno avrei voluto parlare di questo”, ha raccontato in diretta l’ultimo eliminato del serale di Amici 24, che non ha mai fatto mistero di aver dovuto affrontare un periodo personale molto difficile.

Vybes ha affrontato la depressione e scrivere è stata per lui un’importante terapia, grazie alla quale ha potuto mettere nero su bianco le sue emozioni e paure. Ma lo è stata anche per la dislessia, la discalculia e la disortografia, disturbi dell’apprendimento che lo accompagnano sin da quando era piccolo e per i quali spesso non era compreso a scuola.

L’appello di Vybes ad Amici 24 sulla salute mentale

Una situazione della quale hanno parlato i genitori di Vybes, Alessia e Massimo Monaco, nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero quando il rapper ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 24. Già in quell’occasione, i due hanno reso noto il desiderio del figlio legato proprio alla salute mentale: “Vybes mi ha detto che ad Amici vorrebbe lanciare un messaggio sull’importanza della cura della salute mentale dei giovani: un suo desiderio è, un giorno, se ne avrà la possibilità”. Questa possibilità Vybes l’ha avuta proprio poco prima di abbandonare il serale e, come visto, l’ha sapientemente sfruttata, lanciando un messaggio importante soprattutto per i ragazzi più giovani, sempre più affetti da questo tipo di problemi.