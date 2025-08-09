Vybes di Amici 24 si è raccontato durante il podcast Dimmi di te, di Lorella Cuccarini, parlando della sua depressione: "Ne soffro ancora oggi"

Il pubblico di Amici lo ha conosciuto durante la scorsa edizione del talent, quando Rudy Zerbi ha creduto in lui e nella sua penna e lo ha voluto in squadra, una scelta che è stata azzeccata visto il percorso che Vybes ha poi fatto nel talent. Il rapper è infatti arrivato fino al serale, uscendo durante la prima puntata ma con un inedito molto importante, che parla di salute mentale. Un argomento che, d’altronde, tocca Vybes in prima persona e della quale il ragazzo ha parlato in modo approfondito nel corso dell’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini nel podcast ‘Dimmi di te’.

“Io ho sofferto e soffro di depressione, non mi vergogno a dirlo.”, ha dichiarato Vybes quando si è toccato l’argomento, ammettendo che “È dalla prima media che ho a che fare con la terapia, le medicine…”. Il giovane rapper ha quindi spiegato che: “Il compito di un artista, secondo me è quello di incanalare quello che si vive per poi buttarlo fuori attraverso la propria arte, che sia la musica, la pittura… Io mi aggrappo alla musica per uscirne, mi addormento e penso alla musica, mi svegli e penso alla musica”.

Di fronte alla depressione, Vybes ha chiesto aiuto ai suoi genitori, che lo hanno sempre supportato. Ma è anche la musica ad averlo aiutato in questo percorso di guarigione: “‘Chiedere aiuto’ è l’inedito a cui tengo di più. – ha spiegato – Penso sia fondamentale parlare della propria salute mentale. È un messaggio che volevo mandare ed essere uscito da Amici con quel pezzo mi rende felice.”

E a proposito dell’avventura ad Amici 24, Vybes ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi, dichiarando: “Maria mi ha dato delle belle dritte musicali, soprattutto sul primo inedito che ho portato ad Amici. Lei è proprio una macchina da combattimento, lavora sempre, si vede che è una professionista che come lei non ce ne sono. Si mette sempre allo stesso piano dei ragazzi, lei era sempre lì per ognuno di noi.” Ha quindi definito l’esperienza nel talent meglio di ciò che si aspettava. Una volta finito, ha mantenuto contatti con alcuni compagni – come Senza Cri e Trigno – ma è con Ilan Muccino che ha creato un legame forte anche fuori dalla scuola.

