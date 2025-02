Alessandra Celentano ha sconvolto (ancora una volta) gli equilibri di Amici 24. La maestra ha fatto una nuova proposta che nessuno si aspettava: vuole eliminare sette concorrenti che a parer suo non si meritano di passare al serale del programma. Insomma, dopo aver ribaltato le carte in tavola sulle votazioni prevedendo l’obbligo del “sì” di tre giudici, la professoressa ha creato di nuovo un grandissimo scompiglio. In particolare, si sono creati grandi malumori fra quattro cantanti.

Si tratta di TrigNO, Vybes, Jacopo Sol e Deddè. Cos’è successo? Facciamo chiarezza. Come sappiamo c’è grande fermento per l’inizio del Serale di Amici 24 e tutti tra allievi e professori si stanno impegnando al massimo per riuscire a passare alla seconda parte del programma dove si arriverà alla fase finale del talent. Per ora coloro che sono riusciti ad avere il pass, e quindi la famosa maglia oro sono Nicolò e Antonia insieme a Chiara, Alessia e Francesco. Ma cos’è successo con Alessandra Celentano? E perchè TrigNO e Vybes hanno litigato? Continua a leggere per scoprirlo!

Vybes contro TrigNO, Deddè deluso e Mollenbeck piange: “Ci rimango male”

Alessandra Celentano ha chiesto ai titolari di stilare una lista in cui vengono fatti nomi di sette allievi che a parer loro meritano il Serale. TrigNO non ha fatto il nome dell’amico Vybes, che si è risentito e non è riuscito a trattenersi, deluso da uno dei concorrenti con cui aveva legato di più: “Mi riempi sempre di complimenti e poi mi vedo sempre fuori dalla tua lista nomi“, gli ha detto: “O mi dici un sacco di str****te o mi prendi in giro. Ci rimango male, sei un para**lo. Non sei un amico vero“. A quel punto, TrigNO ha risposto dicendo che anche se gli piacciono i suoi pezzi non è detto che pensi sia meritevole di passare alla finale.

Diatribe anche tra Deddè, Jacopo Sol e Luk3. “Stiamo sempre insieme, è brutto vedere questo”, ha detto il primo ai suoi due amici, deluso per non aver visto il loro nome nella lista. Anche Mollenbeck è scoppiato in lacrime, dato che nessuno dei compagni lo ritiene idoneo per passare al Serale. Il cantante di Lorella Cuccarini ha generato una sorta di rivolta nei confronti della situazione, “denunciando” il comportamento poco rispettoso degli altri allievi di Amici 24.