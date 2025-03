Come preannunciato, è Vybes il secondo eliminato del primo serale di Amici 24. L’allievo di Rudy Zerbi, che per ultima esibizione ha scelto un suo brano molto forte sul tema della depressione, ha spiegato di essere comunque contento del risultato ottenuto in questa sua avventura nel talent di Canale 5. “C’è sicuramente il dispiacere, perché svegliarsi la mattina e sapere che quello che devi fare è la tua passione non è per niente poco. Sono orgoglioso di me, di essere arrivato qui, sono proprio contento, questa è la mia vittoria.”, ha ammesso Vybes, a cui Maria De Filippi ha rivolto parole di grande affetto, sottolineando la correttezza dimostrata spesso, anche nel corso del serale. Francesca, ballerina di Deborah Lettieri, può invece continuare il sui percorso al serale di Amici 24. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Vybes o Francesca, chi è stato eliminato ad Amici 24?/ Fuori il concorrente di Rudy Zerbi: "Felice lo stesso"

Perché Vybes rischia di essere eliminato al serale di Amici 24

Vybes eliminato al serale di Amici 24? Il concorrente è uno dei due finiti al ballottaggio per l’eliminazione nella prima serata. Un esito che molti hanno trovato “prevedibile”, soprattutto in virtù del percorso fatto dall’allievo di Rudy Zerbi, in particolare negli ultimi mesi prima del serale. Chi ha seguito il daytime e il pomeridiano sa che Vybes non ha mai brillato davvero. Non è mai arrivato primo nelle classifiche domenicali e, comunque, si è sempre attestato nella seconda metà della classifica.

AMICI 24 SERALE 2025, 1A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Francesca Bosco si salva, Vybes fuori a testa alta

L’accesso al serale, per lui, è stato infatti molto faticoso, soprattutto a causa dei forti dubbi di Anna Pettinelli. Era dunque chiaro che l’allievo difficilmente sarebbe arrivato nelle fasi finali del serale, ma c’è chi sperava andasse un po’ più avanti della prima puntata. D’altronde, l’ultima classifica degli inediti votata dal pubblico, lo ha piazzato al primo posto.

Vybes eliminato al primo serale di Amici 24? Perché rischierebbe più della rivale

Un ottimo risultato che ha portato a sperare in una possibile risalita del rapper romano, del team di Rudy Zerbi. Invece, le anticipazioni della prima puntata del serale di Amici 24 ci svelano che Vybes è finito al ballottaggio. Ma è lui ad essere il secondo eliminato della serata? I pronostici sono tutti a suo sfavore: il concorrente ha, come detto, alle spalle un percorso ricco di alti e bassi e sicuramente meno lodevole della sua rivale al ballottaggio Francesca. Inoltre, Vybes non è mai stato chiamato in sfida nel corso della manche da parte dei due prof d’appartenenza, il che potrebbe denotare una stima ‘minore’ rispetto agli altri cantanti della squadra. Infine, a dimostrare che è effettivamente lui l’eliminato, è stata una segnalazione secondo la quale, subito dopo la registrazione del serale di giovedì, il rapper avrebbe subito riattivato il cellulare, tornando sui social. Una mossa che il web ha trovato più che eloquente sul destino del concorrente.

Francesca Bosco eliminata al Serale di Amici 24?/ Perché potrebbe salvarsi contro Vybes