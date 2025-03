Vybes è l’eliminato del primo serale di Amici 24

Dopo due vittorie, la terza manche del primo serale di Amici 24 va a sfavore della squadra Zerbi-Celentano, che perdono 2-0 contro la squadra di Pettinelli e Lettieri. Alessia, Daniele e Vybes sono allora finiti al ballottaggio, ma è stato il rapper di Zerbi a finire al ballottaggio per l’eliminazione contro Francesca. I due sono dunque tornati al centro dello studio per esibirsi nuovamente davanti alla giuria, che ha votato per scegliere il nome dell’eliminato, poi annunciato da Maria De Filippi in casetta.

PERCHÈ VYBES È STATO ELIMINATO AD AMICI 24/ Lui: "Dispiaciuto ma comunque orgoglioso di me"

A dover abbandonare il serale di Amici 24 è Vybes. Il rapper, pur dispiaciuto, ammette comunque di aver ottenuto la sua vittoria: “Neppure credevo di passare i provini, quindi!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Doppio brutto colpo per Francesca nella seconda manche del serale di Amici 24

Fanno doppietta gli Zerbi-Cele nel primo serale di Amici 24. Vincono due sfide consecutive, e se nella prima l’eliminazione è diretta (ed è di Asia), nella seconda è Francesca a finire al ballottaggio. La ballerina di Deborah Lettieri è stata stroncata per ben due volte dalla giuria e nella stessa manche: la prima, nel guanto di sfida contro Chiara, la seconda proprio al ballottaggio contro Trigno e Raffaella, entrambi salvati dai tre giudici. Sarà lei ad essere eliminata alla fine di questo primo serale? (Aggiornamento di Anna Montesano)

AMICI 24 SERALE 2025, 1A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Francesca Bosco si salva, Vybes fuori a testa alta

Ballottaggio primo serale Amici 24: Vybes o Francesca eliminato

Il primo serale di Amici 24 ci svela che anche quest’anno si inizia con una doppia eliminazione. Alla fine delle tre manche previste, come sempre, dalla gara, ci sarà una prima eliminazione diretta e una seconda che sarà annunciata in casetta da Maria De Filippi. Il meccanismo è sempre lo stesso: l’eliminazione avverrà tra i due allievi finiti al ballottaggio nella seconda e terza manche. I due si esibiranno nuovamente davanti alla giuria che, dunque, voterà l’eliminato. Una volta in casetta, Maria De Filippi annuncerà il nome del secondo eliminato di puntata che, in questo primo serale di Amici 24, sarà tra Vybes e Francesca.

Francesca Bosco eliminata al Serale di Amici 24?/ Perché potrebbe salvarsi contro Vybes

Uno cantante allievo di Rudy Zerbi, l’altra ballerina allieva di Deborah Lettieri: i due concorrenti del serale di Amici 24 avranno purtroppo poco spazio nel corso delle varie manche, ma si rifaranno con le esibizioni per il ballottaggio.

Chi è il secondo eliminato del primo serale di Amici 24? Le indiscrezioni parlano chiaro

Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, Vybes non sarà mai chiamato ad esibirsi nel corso delle manche. Il cantante di Rudy Zerbi, al ballottaggio, si farà dunque ascoltare per la prima volta dalla giuria, e lo farà prima sulle note di Sally, celebre brano di Vasco Rossi, poi sul suo inedito Chiedere aiuto. Francesca risponderà con due esibizioni di ballo. La parola passerà, dunque, alla votazione della giuria, composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Ma chi è, dunque, il secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici 24? Stando alle prime indiscrezioni che arrivano dal web, pare sia stato Vybes a lasciare la casetta da eliminato. Francesca, dunque, sarebbe salva e potrebbe così continuare la sua avventura al serale nel team Pettinelli-Lettieri.