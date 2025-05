Un brutto colpo è arrivato per Trigno a pochi giorni dalla semifinale di Amici 24. La redazione del talent ha chiesto agli ex concorrenti del serale, quindi eliminati nelle precedenti puntate, chi secondo loro non merita l’accesso ad una finale a 4 o a 5, e Trigno è stato il nome più gettonato. Tutti gli eliminati (escluse Chiara, Jacopo Sol e Senza Cri) lo hanno escluso dalla finale a 4, ma a colpire di più l’allievo è stato il fatto che ad escluderlo è stato anche il suo grande amico Vybes.

Il rapper è stato il primo eliminato del serale di Amici 24 e, nonostante abbia sempre manifestato grande stima per l’amico, lo ha escluso sia da una possibile finale a 4 che a 5, preferendo a lui tutti gli altri concorrenti arrivati alla semifinale. Un durissimo colpo per Trigno, che non ha fatto mistero di sentirsi in qualche modo tradito da lui, soprattutto in virtù di alcune rivelazioni fatte.

“Non riesco a capire il ragionamento… – ha ammesso Trigno dopo aver ascoltato le parole di Vybes – per me è veramente strano che abbia messo me e non Antonia.” Un’affermazione, quest’ultima, che Trigno ha fatto proprio di fronte alla Nocca, decidendo di svelarle quanto Vybes ha detto di lei: “Lui ha detto ‘Non emani artisticità’ e lui a me lo diceva invece, quindi pensava che fossi un artista, e ora mi vieni a dire questa cosa qui?”. Trigno ha preso molto male il ‘tradimento’ di Vybes, al punto da aggiungere: “Che incoerenza! L’ultimo giorno in cui ci siamo visti mi dici che Antonia non è un’artista e poi la metti in finale al posto mio?”. Non resta che vedere se arriverà la replica del rapper romano.

