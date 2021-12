Waackin’ Fever/ La crew genovese cerca la vittoria in finale a Ballando con Te

Waackin’ Fever: è questo il nome dell’unità di ballo che parteciperà alla finale di Ballando con Te, il concorso interno di Ballando con le stelle giunto al suo ultim atto. Ma conosciamo meglio la crew che oggi si esibirà su Rai Uno nel programma di Milly Carlucci!

Questa compagnia di ballo arriva da Genova, grazie ad un’idea dell’insegnante e coreografa Silvia Cerdelli, direttrice della Groovies Dance School di Busalla, scuola di ballo specializzata nella street-dance. Il nome di Waackin’ Fever deriva infatti dalla danza waaking cui la maestra Silvia si è avvicinata durante il suo percorso di formazione nella Grande Mela, dove continua a recarsi da circa 20 anni a questa parte ogni estate. Come riportato da Genova Today, l’insegnante delle ragazze che vedremo oggi in pista si è innamorata a sua volta del waacking grazie a Tyrone “The Bone” Proctor” che l’ha nominata chapter per l’Italia oltre che Mother of Imperial House of Waacking Italy. Una carica, quest’ultima, che ha come scopo quello di promuovere i valori di questa disciplina, unendo altri esponenti presenti nel territorio italiano.

Brenda Gozzoli, figlia Sara Di Vaira finalista Ballando con te/ "Ecco il mio momento"

Waackin’ Fever in finale a Ballando con Te

Le Waackin’ Fever hanno mosso i loro primi passi di danza nel mondo della streetdance conquistando diversi podi in vari concorsi in giro per l’Italia. Ma la loro “febbre” ha contagiato anche l’America se è vero che queste talentuose ballerine hanno avuto l’onore di essere state selezionate come guests per uno degli eventi più importanti del settore svoltisi a New York, lo “Step Ya Game Up” organizzato ogni anno dalla crew “Elite Force” formata dai ballerini/coreografi di Michael Jackson (video clip “Remember The Time”). MJ, Pink Chic, Ale Towers, Giuls e Diddah sono i nomi d’arte delle ballerine che vedremo in scena anche questa sera e che a Ballando con le stelle hanno meritato grandi elogi da parte dei giurati del programma. Oggi riusciranno a togliersi la soddisfazione di trionfare nella finale dello show di Rai Uno?

LEGGI ANCHE:

Sabrina Salerno e la frase choc del padre/ "Volle incontrarmi per dirmi che..."Federico Lauri e Letizia, fecondazione assistita per Sophie/ "Mi ha cambiato la vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA