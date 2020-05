Walking on sunshine/ Su Italia 1 il film con Annabel Scholey (oggi, 28 maggio 2020)

Pubblicità

Walking on sunshine va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2014 con una coproduzione internazionale che è interessato Stati Uniti d’America, Italia e Regno Unito mentre la distribuzione è stata gestita dalla Eagle pictures. La regia di questo film è stata condivisa da Dania Pasquini e Max Giwa, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Joshua St. Johnson, il montaggio è stato realizzato da Robin Sales, le musiche della colonna sonora sono state composte da Anne Dudley ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philipp Blaubach. Nel cast sono presenti Annabel Scholey, Giulio Berruti, Hannah Arterton, Katy Brand, Leona Lewis, Greg Wise, Danny Kirrane e Giulio Corso.

Walking on sunshine, la trama del film

Ecco la trama di Walking on sunshine. Una giovane e bella ragazza britannica di nome Taylor dopo aver concluso con grande passione l’anno scolastico, decide di regalarsi una meravigliosa estate in Italia ed in particolar modo scegliendo la regione Puglia per le tante attrazioni turistiche di cui dispone. Questa per lei sarà un’incredibile stagione ricca di emozioni e soprattutto le permetterà di conoscere quello che potrebbe essere il suo grande amore. Infatti durante la permanenza in Puglia farà la conoscenza di un ragazzo di nome Raf. Lui è nato in Puglia ed ha tutte le intenzioni di continuare a viverci per cercare di portare avanti un proprio sogno professionale. Non appena i due si conoscono nasce immediatamente un amore travolgente ed estremamente passionale. Sembrano destinati a restare per sempre insieme ma con la fine dell’estate entrambi devono fare i conti con delle realtà differenti. Nello specifico lui vorrebbe continuare a vivere in Italia e soprattutto chiede a Taylor di restare con lui per essere felici, ma la ragazza temendo che la storia d’amore non sia così solida come lei crede, decide di dover rientrare in patria e soprattutto iscriversi all’università per costruirsi un futuro solido e duraturo nel tempo. Le strade dei due allora si separano con Taylor che fa ritorno in Gran Bretagna mentre il ragazzo continua la propria vita in Puglia.

Dopo 3 anni da questa estate Taylor si ritrova ad aver quasi completato il suo percorso scolastico universitario ma deve fare i conti con un momento molto difficile di sua sorella. Infatti è stata lasciata dal suo fidanzato in quella che sembrava essere una storia d’amore destinato all’altare. Una tremenda delusione che non le permette di essere felice e soprattutto di voltare pagina. A questo punto Taylor decide di consigliare alla sorella di prendersi una lunga vacanza e magari di andare in Italia in Puglia per divertirsi e soprattutto godere di un mare cristallino. La sorella asseconda il consiglio di Taylor e quindi parte alla volta della Puglia per un viaggio per cambierà per sempre la sua vita e probabilmente anche della stessa Taylor. Infatti pochi mesi più tardi la sorella contatta Taylor per informarla di raggiungerla quanto prima in Puglia insieme al resto della famiglia in quanto ha trovato un uomo capace di renderla felice e con il quale vuole quanto prima convolare a nozze. Per un incredibile scherzo del destino l’uomo in oggetto è proprio Raf con i due ex compagni che si ritroveranno nuovamente l’uno di fronte all’altro in situazioni molto differenti rispetto all’ultima volta. Cosa succederà?



