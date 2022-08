Walmart paga viaggio e spese a dipendenti che vogliono abortire/ “Effetto immediato”

Walmart, il più grande datore di lavoro privato degli USA, sta ampliando la copertura dell’aborto per le sue dipendenti. In particolare, in una nota diffusa venerdì, il gigante della vendita al dettaglio ha dichiarato che i suoi piani sanitari copriranno l’aborto “in caso di rischio per la salute della madre, stupro o incesto, gravidanza ectopica, aborto spontaneo o mancanza di vitalità del feto, con effetto immediato”. Lo riporta “The Guardian”, che cita anche le parole di Donna Morris, chief people officer di Walmart, la quale ha chiarito che sarà offerto un “supporto per i viaggi” alle lavoratrici che desiderano abortire e ai loro familiari a carico, in modo che possano accedere ai servizi che non sono disponibili nel raggio di 100 miglia dalle loro sedi.

ATTENTATO A MOSCA CONTRO DUGIN/ "Tre piste possibili, l'Occidente non c'entra"

“Considerato che i recenti avvenimenti stanno determinando situazioni di assistenza sanitaria in ogni singolo Stato, amplieremo la nostra copertura per i viaggi”, si legge nella nota. Ciò significa che, in base alla nuova politica, le dipendenti di Walmart potranno recarsi fuori dallo Stato per ottenere la procedura attraverso i piani sanitari del rivenditore. Una decisione nata dopo aver “ascoltato le nostre dipendenti su ciò che è importante per loro: ci sforziamo di fornire una copertura sanitaria di qualità, competitiva e accessibile che supporti le famiglie”.

Pakistan a rischio guerra civile/ In migliaia in piazza per l'ex Premier Imran Khan

WALMART AMPLIA LA COPERTURA PER L’ABORTO: I DETTAGLI

Walmart, scrive ancora “The Guardian”, lancerà anche un centro che fornirà ai dipendenti servizi di fertilità, tra cui la fecondazione in vitro, e ha promesso di aggiungere il supporto per la maternità surrogata e di aumentare gli aiuti finanziari per le adozioni da 5 a 20mila dollari. Il quotidiano sottolinea altresì che già “alcune altre grandi aziende – tra cui Meta, American Express e Bank of America – hanno dichiarato che copriranno le spese di viaggio delle loro dipendenti all’indomani della sentenza della Corte Suprema che ha annullato i diritti federali sull’aborto stabiliti dalla storica sentenza Roe v Wade del 1973, compresi gli aborti elettivi”.

Cattedrale Notre Dame, tetto sarà riparato da artigiani/ "Così durerà altri 800 anni"

“È un passo nella giusta direzione, ma non è sufficiente per un’azienda che impiega così tante donne”, ha detto Bianca Agustin, direttrice del programma di responsabilità aziendale di United for Respect, gruppo che difende i lavoratori Walmart.











© RIPRODUZIONE RISERVATA