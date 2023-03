Walter Banfi piange a Domenica In per Lucia Zagaria/ “Mamme non dovrebbero morire”

Walter Banfi, figlio di Lino Banfi, ha inviato un video a “Domenica In” per ricordare la mamma, Lucia Zagaria, scomparsa nelle scorse settimane. L’uomo, scoppiato più volte in lacrime durante il filmato, ha esordito dicendo: “Le mamme non dovrebbero mai morire. Le mamme son le mamme… Lei c’era sempre, ci accompagnava a scuola, ci veniva a prendere, ci faceva fare i compiti. Era lei il punto fermo della famiglia”. Una figura insostituibile per Walter Banfi, che oggi vive nella stessa palazzina del padre.

WALTER BANFI: “RICORDO L’INFINITA BONTÀ E IL SUO ALTRUISMO”

Nel prosieguo di “Domenica In”, il figlio di Lino Banfi e Lucia Zagaria ha ricordato ancora la madre: “Ricordo la sua infinita bontà e il suo altruismo. Lei ha aiutato tanta gente, qualsiasi cosa che avesse a disposizione la voleva condividere con gli altri. Lei, poi, era maniaca dell’ordine e l’ultimo ricordo che ho di lei è anche simpatico; infatti, anche quando veniva imboccata, lei ripiegava per bene il suo tovagliolo, fino a quando non era a posto. Sono stato felicissimo di vedere tutto il quartiere al funerale di mamma. La conoscevano tutti, questa cosa mi ha colpito. Non volevo piangere in questo video, ma non ce l’ho fatta”, ha concluso Walter Banfi.

