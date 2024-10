Walter Brugiolo, 63enne cantante divenuto famoso per la sua Popoff, è morto nella giornata di ieri. Come si legge sul sito del Corriere della Sera, l’artista era malato da tempo e purtroppo nella giornata di ieri ha esalato il suo ultimo respiro, ricoverato presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, la città dove a pochi chilometri di distanza era venuto al mondo, essendo di Galliera. Aveva raggiunto una grandissima celebrità a soli 6 anni, precisamente nel 1967, quando davanti a tutta Italia aveva appunto cantato Popoff, un cosacco che era un po’ goffo e grassotello, e che era al servizio dello zar.

L’aveva intonata allo Zecchino d’Oro, manifestazione canora che nel corso degli anni ha regalato le luci della ribalta a numerosi bambini, fra cui appunto Walter Brugiolo, che vinse quell’edizione a mani basse. Come detto sopra, Brugiolo era nato in provincia di Bologna e lì è rimasto fino alla fine dei suoi giorni, anche se comunque ebbe una discreta carriera in ambito musicali.

WALTER BRUGIOLO È MORTO: LASUA CARRIERA MUSICALE

Popoff, infatti, lo rese celebre e gli permise di partecipare alle pubblicità del Carosello, per poi iniziare a collaborare con cantanti già affermati, a cominciare ad esempio da Gianni Morandi, ma anche Little Tony e la coppia amatissima formata da Al Bano e Romina Power. Prese parte anche a diversi “musicarelli”, che come ricorda il quotidiano di via Solferino erano un genere a metà fra un film e una clip musicale, che era molto di moda negli anni sessanta e settanta, e vedeva sempre la presenza di un cantante affermato, nonché la moda e i giovani dell’epoca.

Nel corso della sua carriera Walter Brugiolo è sempre rimasto molto legato al teatro Antoniano di Bologna e anche allo Zecchino d’Oro, ed è per questo che spesso e volentieri vi ritornava per raccontare la sua storia a coloro che partecipavano alle varie edizioni, e che rimanevano ovviamente estasiati dal suo racconto.

WALTER BRUGIOLO È MORTO: LA SUA VITA EXTRA MUSICA

Una delle sue ospitate più note è stata quella del 2008, quando cantò insieme a Massimo Bertolucci la canzone “il tortellino”, celebrando la 50esima edizione del famoso concorso canoro riservato ai bambini. Sei anni dopo quindi la partecipazione assieme alla moglie, e nel contempo il suo brano Popoff che spesso e volentieri veniva ricordato, rimanendo nel cuore di molte generazioni.

Nel corso della sua vita ha avuto anche una partecipazione in politica, candidandosi per l’Udc, l’unione di centro, in Emilia Romagna, ma ha anche lavorato per 27 anni come responsabile dei sistemi informativi e ed energetici di una cooperativa di Bologna, poi nel 2011 fondò anche una scuola materna paritaria di cui è stato il direttore. Una vita quindi ricca la sua e negli ultimi anni aveva anche ripreso a cantare, ritrovandosi con altri ex bimbi dello Zecchino d’Oro, formando la band “Vecchioni di Mariele”.