Walter, padre di Andrea Zenga, chi è: un rapporto ritrovato

Walter Zenga, il padre di Andrea Zenga nonché grande ex portiere che ha vestito le maglie di Inter e Nazionale, non ha avuto un buon rapporto con il figlio per tanti anni. I due, infatti, si sono ritrovati solamente di recente dopo tanti anni di lontananza. Dopo la separazione tra la mamma e il papà, Andrea è cresciuto appunto con la madre Roberta, senza avere molti rapporti con il padre. Solamente in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, Andrea ha stretto nuovamente i rapporti con il papà, ritrovandolo. Nel frattempo l’uomo aveva avuto anche altri due figli con la nuova compagna Raluca Rebedea (oggi non più al suo fianco): si tratta di Samira e Walter Jr. Andrea ha anche altri due fratelli nati prima di lui: Jacopo, venuto al mondo della prima moglie del padre (Elvira Carfagna) e Nicolò, figlio di entrambi i genitori.

Di recente, ospite di Verissimo, Andrea Zenga ha raccontato il rapporto con il papà. “Abbiamo iniziato a conoscerci in modo un po’ più approfondito dopo il GF. Oggi ho una maturità diversa” ha spiegato il modello, che ha ritrovato il padre proprio dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. E ancora, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato di aver capito solamente più tardi determinati comportamenti del padre, che in adolescenza ha vissuto come abbandono.

Walter Zenga, padre di Andrea Zenga, ospite di Verissimo ha spiegato come mai a lungo non ha vissuto il figlio. “Ero sempre in giro per lavoro” ha spiegato l’ex portiere di Inter e Nazionale. E ancora, ha aggiunto: “Non vuole essere una scusante, ma da adulto ti penti un po’ del tempo che non hai trascorso con loro”. I due hanno ritrovato il loro rapporto solamente qualche anno fa e oggi hanno un legame più profondo: hanno imparato a conoscersi meglio e a riscoprire le loro passioni in comune, come il calcio. Walter, infatti, è stato uno dei più grandi portieri del calcio italiano e il figlio ha ereditato l’amore per il pallone da lui, pur non essendo arrivato a giocare ad alti livelli come il papà.