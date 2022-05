Walter Chiari, chi è e com’è morto?/ Corpo riesumato quattro anni dopo la morte per..

Walter Chiari, esponente di spicco della commedia italiana

Walter Chiari è stato un importante esponente della commedia italiana. Nato a Milano nel 1924, l’attore si è ritagliato un ruolo rilevante nel mondo dello spettacolo. Nel corso della sua lunga carriera si è cimentato con successo in diversi ruoli: da comico a conduttore televisivo, da caratterista a personaggio teatrale. Di certo Walter Chiari ha lasciato il segno con il suo savoir faire e le sue doti da intrattenitore. Dagli addetti ai lavori è considerato un esponente di spicco di tutta la commedia italiana, nonché grande mattatore del piccolo schermo e innovatore del varietà televisivo. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con l’attrice Alida Chelli, con cui ha messo al mondo il figlio Simone Annicchiarico.

Valeria Fabrizi su Walter Chiari e cocaina/ "Vizio distruttivo, si lasciò travolgere"

Walter Chiari, la morte nel 1991 a causa di un infarto

La morte di Walter Chiari risale al 20 dicembre del 1991. Il suo corpo fu trovato senza vita, vestito come la sera precedente, seduto sulla poltrona davanti alla tv che era ancora regolarmente accesa. Il corpo dell’attore venne sottoposto all’esame autoptico che evidenziò come causa del decesso un infarto miocardico. Dopo i funerali, che si svolsero il giorno seguente, l’attore fu portato presso il cimitero monumentale di Milano. Quattro anni dopo la morte, il suo corpo venne riesumato per ulteriori indagini che coinvolsero l’ex fisioterapista dell’attore, indagato per trattamento farmacologici non autorizzati. La magistratura archiviò tutto nel 1996.

LEGGI ANCHE:

Minnie Minoprio: "Walter Chiari mi diede uno schiaffo"/ "Fu giusto così, perché..."Come è morto Walter Chiari papà di Silvia Annichiarico? Infarto miocardico/ Il corpo fu trovato senza vita...

© RIPRODUZIONE RISERVATA